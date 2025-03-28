Индия отказалась принимать российский танкер с большим грузом нефти

Танкер под флагом Танзании Andaman Skies, перевозивший 100 000 тонн сырой нефти Lukoil Varandey , которая была загружена в порту Мурманска, направлялся в порт Вадинар для доставки сырой нефти государственной нефтеперерабатывающей компании Indian Oil Corp. Однако, как сообщили источники Reuters, судну было отказано в разрешении на заход в порт.

Согласно правилам захода в индийские порты, танкеры старше 20 лет должны иметь сертификат надежности, выданный членом Международной ассоциации классификационных обществ или организацией, уполномоченной Индийской морской администрацией. Источники пояснили, что судно Andaman Skies, построенное в 2004 году и прибывшее в Индию в декабре 2024 года, имело сертификат класса "Дакар", который не признается индийскими властями.

Судно, включенное в санкционные списки Великобритании и ЕС, но не подпадающее под санкции США, застраховано российской компанией "Согласие".

После полномасштабного вторжения России в Украину Индия стала вторым по величине импортером российской нефти после Китая, увеличив закупки более чем в 100 раз. Однако торговля нефтью, на которой Россия зарабатывает около 40 миллиардов долларов в год, попадает под "прощальные санкции" администрации Джо Байдена, которые затронули более 180 танкеров из "теневого" флота Кремля.

В феврале экспорт нефти из России на индийский рынок упал до самого низкого уровня за последние два года, составив 1,4 миллиона баррелей в сутки - на 14% меньше, чем в январе, и почти на треть меньше, чем в середине лета прошлого года, когда Индия закупала более 2 миллиона баррелей в сутки.

Однако уже в марте нефтяным компаниям удалось найти "чистые" танкеры, не затронутые санкциями, и поставки снова начали расти. По оценкам Bloomberg, в апреле из России в Индию будет отправлено не менее 60 партий нефти, или почти 52 миллиона баррелей нефти.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!