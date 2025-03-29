Сб, 29.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

Биатлонная драма: куда делись лыжи Расторгуева?

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев
Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев Фото: EPA/Scanpix

Месяц назад ведущий биатлонист страны Андрей Расторгуев в интервью Латвийскому телевидению (LTV) рассказал, что подвергся физическому нападению со стороны своего тренера Илмара Брициса. Конфликт разгорелся из-за того, что Расторгуев обвинил Брициса в краже лыж. Куда же делось снаряжение?

25 февраля Государственная полиция подтвердила, что получила заявление по поводу конфликта между двумя мужчинами за пределами Латвии и возможное нанесение телесных повреждений. В связи с этим инцидентом была начата ведомственная проверка.

В свою очередь 28 февраля Латвийская федерация биатлона (LBF) объявила, что проведет дополнительную инвентаризацию, чтобы определить, насколько обоснованно обвинение Расторгуева в отношении Брициса.

Индивидуальные обвинения, если таковые имеются, следует рассматривать, обращаясь в правоохранительные органы с доказательствами, фактами и заявлениями, как это предусмотрено латвийским законодательством, отметила LBF.

TVNET+ связался с Госполицией, LBF, Расторгуевым и его менеджером, чтобы узнать, удалось ли им выяснить, что произошло с лыжами.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх