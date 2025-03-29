Месяц назад ведущий биатлонист страны Андрей Расторгуев в интервью Латвийскому телевидению (LTV) рассказал, что подвергся физическому нападению со стороны своего тренера Илмара Брициса. Конфликт разгорелся из-за того, что Расторгуев обвинил Брициса в краже лыж. Куда же делось снаряжение?
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Биатлонная драма: куда делись лыжи Расторгуева?
25 февраля Государственная полиция подтвердила, что получила заявление по поводу конфликта между двумя мужчинами за пределами Латвии и возможное нанесение телесных повреждений. В связи с этим инцидентом была начата ведомственная проверка.
В свою очередь 28 февраля Латвийская федерация биатлона (LBF) объявила, что проведет дополнительную инвентаризацию, чтобы определить, насколько обоснованно обвинение Расторгуева в отношении Брициса.
Индивидуальные обвинения, если таковые имеются, следует рассматривать, обращаясь в правоохранительные органы с доказательствами, фактами и заявлениями, как это предусмотрено латвийским законодательством, отметила LBF.