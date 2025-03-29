Пентагон намеревается уволить более 75 000 сотрудников

Департамент обороны США сообщил в субботу со ссылкой на меморандум, что в результате кампании будет сокращено число гражданских должностных мест, которое сейчас соответствует количеству штатных мест полного времени. Однако в меморандуме, подписанном секретарем, не указан целевой процент увольнений в департаменте, говорится в сообщении военного департамента. Пентагон в феврале объявил о планах уволить до 8% гражданских служащих, и Хегсет вновь подтвердил желание присоединиться к кампании президента Дональда Трампа по сокращению численности федеральных сотрудников.

В меморандуме Хегсет призывает ввести "отложенную программу выхода на пенсию" и предложить добровольный досрочный выход на пенсию гражданским лицам, имеющим на это право. В нем также поручено руководителям Минобороны до 11 апреля представить ему свой департамент "предложенную организационную схему будущего положения".

Первым агентством национальной безопасности, которое затронула кампания Трампа по сокращению бюрократии, стало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. В начале февраля оно предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить стипендию в размере восьми месячных окладов, рассказали CNN и газете The Wall Street Journal информированные источники.

В первый день своего президентства Трамп подписал десятки указов, в том числе связанных с деятельностью федерального правительства. Он запретил принимать на работу сотрудников правительства и новые правила до тех пор, пока его администрация не возьмет "полный контроль" над федеральным правительством. Сотрудникам правительства также было приказано немедленно покинуть удаленные рабочие места и вернуться к своим рабочим столам.

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