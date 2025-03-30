Видео Мастер-класс на льду: Васильев демонстрирует свое лучшее скольжение в сезоне

В произвольной программе выступление даугавпилчанина было уже почти безупречным. Васильев в начале катания успешно справился с четырехкратным сальховым, который обычно доставляет ему наибольшие трудности. Он получил положительную оценку каждого выполненного элемента. Судьи, впрочем, зафиксировали недостаточную ротацию в одном из прыжков Васильева, что привело к потере очков.

Латвиец все равно превзошел свой лучший результат сезона, набрав 172,27 балла - 86,29 за технические элементы и 85,98 за представление. Это был девятый лучший результат в произвольной программе.

Общее количество очков Васильева на чемпионате мира - 252,26.

Чемпионом мира второй год подряд стал Илья Малинин, который в очередной раз показал невероятные технические навыки. Он также побаловал зрителей безупречным четырехкратным акселем (четыре с половиной оборота), что никому другому в истории фигурного катания не удавалось.

Второе место занял восходящая звезда Казахстана Михаил Шайдоров, а на третьем месте остался Юма Кагияма.

Фото: Starptautiskā Slidošanas savienība

На чемпионате Европы в Таллине Васильев в этом году занял шестое место, а Кулиш расположился на 14-м. В соревнованиях "Гран-при" даугавпилчанин остался седьмым на китайском этапе и пятым в США. В этом сезоне он получил две награды – серебряную Shanghai Trophy и бронзовую Nebelhorn Trophy.

В середине февраля в Милане Васильев занял четвертое место в соревнованиях Road to 26 Trophy. В свою очередь Кулиш перед поездкой в США с 213,83 баллами выиграл в Риге международные соревнования в Ледовом дворце Даугавы.

Чемпионат мира в Бостоне показательными выступлениями завершится в воскресенье. В женских соревнованиях латвийская фигуристка Софья Степченко заняла 30-е место и в произвольную программу не квалифицировалась.

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