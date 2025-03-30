В ночь на воскресенье по латвийскому времени Денис Васильев "взорвал" арену Бостона фантастическим достижением в произвольной программе Чемпионата мира по фигурному катанию.
Видео ⟩ Мастер-класс на льду: Васильев демонстрирует свое лучшее скольжение в сезоне
На своем девятом чемпионате мира Васильев занял 11-ое место, а второй представитель Латвии Федор Кулиш в дебюте занял последнюю позицию в произвольной программе и 24-ую в общем зачете.
В четверг 20-летний Кулиш остался на 23-м месте в короткой программе с 73,25 балла и в качестве предпоследнего квалифицировался на второе катание.
Уроженец Киева начал вольную программу относительно успешно, исполнив два четверных лутца. В первом Кулиш немного выскользнул из комбинации, а второй у него удался не менее впечатляюще, чем в первом катании. Однако во время программы представитель Латвии пережил значительный спад. Он не выполнил несколько прыжков, не удержался на поворотах и в конце выступления заметно торопился.
Кулиш набрал 125,08 балла - 61,98 за технические элементы и 64,10 за представление. По обоим показателям он оказался в числе двух худших в произвольной программе. Кулиш оказался единственным, кто не достиг 70-очкового рубежа за выступление.
Общее количество очков Кулиша на чемпионате мира - 198,33.
В короткой программе Васильев показал красивое катание, но из-за падения занял лишь 16-ю позицию с 79,99 балла.
В произвольной программе выступление даугавпилчанина было уже почти безупречным. Васильев в начале катания успешно справился с четырехкратным сальховым, который обычно доставляет ему наибольшие трудности. Он получил положительную оценку каждого выполненного элемента. Судьи, впрочем, зафиксировали недостаточную ротацию в одном из прыжков Васильева, что привело к потере очков.
Латвиец все равно превзошел свой лучший результат сезона, набрав 172,27 балла - 86,29 за технические элементы и 85,98 за представление. Это был девятый лучший результат в произвольной программе.
Общее количество очков Васильева на чемпионате мира - 252,26.
Чемпионом мира второй год подряд стал Илья Малинин, который в очередной раз показал невероятные технические навыки. Он также побаловал зрителей безупречным четырехкратным акселем (четыре с половиной оборота), что никому другому в истории фигурного катания не удавалось.
Второе место занял восходящая звезда Казахстана Михаил Шайдоров, а на третьем месте остался Юма Кагияма.
На чемпионате Европы в Таллине Васильев в этом году занял шестое место, а Кулиш расположился на 14-м. В соревнованиях "Гран-при" даугавпилчанин остался седьмым на китайском этапе и пятым в США. В этом сезоне он получил две награды – серебряную Shanghai Trophy и бронзовую Nebelhorn Trophy.
В середине февраля в Милане Васильев занял четвертое место в соревнованиях Road to 26 Trophy. В свою очередь Кулиш перед поездкой в США с 213,83 баллами выиграл в Риге международные соревнования в Ледовом дворце Даугавы.
Чемпионат мира в Бостоне показательными выступлениями завершится в воскресенье. В женских соревнованиях латвийская фигуристка Софья Степченко заняла 30-е место и в произвольную программу не квалифицировалась.
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