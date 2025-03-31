ТЕСТ С ПРИЗОМ Узнайте, насколько быстрый у вас метаболизм

Метаболизм, или обмен веществ, влияет на то, как быстро наше тело перерабатывает пищу и использует энергию. Когда он происходит эффективно, мы чувствуем себя энергичными и легко поддерживаем здоровый вес. Если обмен веществ замедлен, может наблюдаться усталость, увеличение веса и другие проблемы со здоровьем. Пройдите тест и узнайте, насколько хороший у вас обмен веществ, а также участвуйте в конкурсе и получите шанс выиграть подарочную карту Apotheka на 50 евро!