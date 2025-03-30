В стационарах RAKUS у пациентов сняли шесть клещей - у одного обнаружили болезнь Лайма

За указанный период три клеща сняты в Латвийском инфектологическом центре (LIC), два - в стационаре Biķernieki, а один - в стационаре Gaiļezers.

В лаборатории LIC на клещевой энцефалит обследованы два клеща, но ни один не был заражен. А вот из трех обследованных клещей на переносные инфекции болезнь Лайма выявлена в одном случае.

До сих пор из RAKUS выписан один пациент, которому был поставлен диагноз болезни Лайма.

Как уже сообщалось, представители RAKUS объясняют активность клещей тем, что в начале года была нетипично теплая для латвийской зимы погода. Специалисты призывают внимательнее относиться и к зимней солнечной погоде, так как выяснилось, что и морозы не являются препятствием для клещей, обитающих, например, в теплицах.

"Многие люди сейчас уже начали выращивать саженцы в отапливаемых теплицах, но зачастую даже не подозревают, что клещи там же обитают", - отметила руководитель Латвийского инфектологического центра, профессор Рижского университета Страдиня Байба Розентале.

Врачи RAKUS напоминают, что клещевой энцефалит и болезнь Лайма могут привести к тяжелым последствиям, поэтому важно обезопасить себя. Отправляясь на природу, нужно остерегаться клещей и, возвращаясь домой, обязательно проверить, не присосался ли кто-то из них.

Против клещевого энцефалита важно вакцинироваться, и делать это можно в течение круглого года.

А при обнаружении клеща важно следить за своим самочувствием и при головной боли, повышенной температуре, боли в теле или усиленной усталости, немедленно обращаться к врачу.

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