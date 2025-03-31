Латвийские хоккеисты начинают подготовку к чемпионату мира

В понедельник национальная команда под руководством Харийса Витолиньша начнет подготовку на ледовой арене стадиона "Даугава", где на лед выйдут два вратаря, десять защитников и 12 нападающих. Сборная Латвии по хоккею будет тренироваться с 10 до 13 часов.

Позже к сборной присоединится ряд игроков, которые завершат свои клубные сезоны в Европе и Северной Америке.

Чемпионат мира 2025 года пройдет в Стокгольме, где также сыграет сборная Латвии, и в Хернинге (Дания) в мае.

Сборная Латвии:

вратари - Эрикс Витолс (JYP Jyväskylä, Финляндия), Бруно Бруверис (Университет Майами, NCAA);

- Эрикс Витолс (JYP Jyväskylä, Финляндия), Бруно Бруверис (Университет Майами, NCAA); защитники - Микс Тумановс (JYP Jyväskylä, Финляндия), Кристапс Зиле (VERVA Litvínov, Чехия), Маркус Комулс (Rytiri Kladno, Чехия), Сандис Смонс (La Chaux-de-Fonds, Швейцария), Наурис Сейейс (Küsnacht Lions, Швейцария), Густавс Озолиньш, Арвилс Бергманис (оба - Политехнический институт Ренсселера, NCAA), Артурс Анджанс (FC Hämeenlinna, Финляндия), Ник Фененко ("Хельсинки Йокерит", Финляндия), Ричард Симанович (Университет Майами, NCAA);

- Микс Тумановс (JYP Jyväskylä, Финляндия), Кристапс Зиле (VERVA Litvínov, Чехия), Маркус Комулс (Rytiri Kladno, Чехия), Сандис Смонс (La Chaux-de-Fonds, Швейцария), Наурис Сейейс (Küsnacht Lions, Швейцария), Густавс Озолиньш, Арвилс Бергманис (оба - Политехнический институт Ренсселера, NCAA), Артурс Анджанс (FC Hämeenlinna, Финляндия), Ник Фененко ("Хельсинки Йокерит", Финляндия), Ричард Симанович (Университет Майами, NCAA); нападающие - Каспарс Даугавиньш (без клуба), Харальд Эгле (MHK 32 Liptovský Mikuláš, Словакия), Рихард Букартс (Vítkovice Ridera, Чехия), Феликс Гаварс (Университет Св. Лоуренса, NCAA), Анри Равинский (FC Hämeenlinna, Финляндия), Глеб Прохоренков (Ниагарский университет, NCAA), Райнер Руллер (Политехнический институт Ренсселера, NCAA), Мартинс Лавиньш, Кристапс Скрастиньш (Университет Нью-Хэмпшира, NCAA), Георг Головков (Frydek-Mistek, Чехия), Роберт Букартс (Küsnacht Lions, Швейцария), Клаас Вайнберг (Колледж Колорадо, NCAA), Раймонд Витолиньш (Университет Майами, NCAA).

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