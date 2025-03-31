Видео В матче НБА с площадки удалили пятерых баскетболистов и двух тренеров

Инцидент произошел во второй четверти, когда после нескольких острых нарушений правил потасовку начали защитник "Тимбервулвз" Донте Дивинченцо и защитник "Пистонс" Рон Холланд. В событиях также приняли участие остальные игроки на площадке и тренеры обеих команд.

После окончания инцидента в составе "Тимбервулвз" с площадки были удалены Дивинченцо, Наз Рид и ассистент главного тренера Пабло Приджиони, а в составе "Пистонс" в раздевалку отправились главный тренер Джон0Блэр Бикерстафф и игроки Холланд, Айзея Стюарт и Маркус Сассер.

В целом в матче было дано 12 технических замечаний, что являетяся самым большим числом таких нарушений в одном матче НБА с 2005 года.

В матче победу со счетом 123:104 (20:34, 34:26, 38:23, 31:21) одержали хозяева площадки "Тимберволвз", которые в ходе матча отыграли дефицит в 16 очков.

В общем зачете Восточной конференции "Пистонс" с балансом 42-33 занимают пятое место, а "Тимберволвз" с 43-32 - седьмые на Западе.

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