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Опубликована декларация Зеленского и его семьи за 2024 год

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Президент Украины Владимир Зеленский с женой
Президент Украины Владимир Зеленский с женой Фото: SIPA/Scanpix

В прошлом году доходы президента Украины Владимира Зеленского и его семьи достигли 15,2 миллиона гривен (340 000 евро), свидетельствует декларация его активов, сообщает DPA.

Почти половина дохода поступила от продажи государственных облигаций, а остальная часть дохода - это зарплата Зеленского, банковские проценты и доход от аренды частной недвижимости.

"Баланс средств семьи президента на конец 2024 года сохранился более-менее стабильным", - сообщила пресс-служба президента Украины, не раскрывая точного состояния семьи Зеленского.

До вступления в должность президента Украины Зеленский был известным актером, продюсером и сценаристом фильмов. Подсчеты его капитала различаются. Некоторые источники утверждают, что он достигает нескольких миллионов евро, однако более точные данные публично недоступны.

Украинское новостное агентство УНИАН сообщало, что дети Зеленского Александра и Кирилл по-прежнему находятся в Украине. Принимая во внимание должностные обязанности, Зеленский старается соблюдать правило, что каждое утро и каждый вечер он по меньше мере пять минут проводит вместе с семьей.

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. Срок его полномочий завершился в мае прошлого года, однако по законам Украины во время войны выборы не проводятся.

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