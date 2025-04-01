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"Не позволил мне сдаться": Даугавиньш о возвращении, Витолиньше и Олимпиаде

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Каспар Даугавиньш
Каспар Даугавиньш Фото: LETA

Я встречаю Каспара Даугавиньша на втором этаже ледового холла "Даугава". Он выходит из тренажерного зала немного вспотевший, но с довольным выражением лица. Я переживал, что отвлек его от занятий, но он уже успел сделать все, что планировал. Мы садимся за столик неподалеку и говорим о хоккее. О его уходе из хоккея, возвращении, чемпионатах мира, Олимпийских играх, влиянии его дочери и тренера Харийса Витолиньша на принятые им решения. А также о других его планах.

- Как и многие, я был очень удивлен, когда 25 ноября ты объявил о завершении карьеры. Однако ты решил вернуться. Мартиньш Карсумс в интервью с уверенностью сказал, что ты вернешься, и вот это произошло.

- Возможно, многие люди, особенно мои близкие друзья, не восприняли это так, потому что это случилось однажды, но это был первый раз, когда я ушел из хоккея, потому что я никогда не уходил из хоккея. Я отошел от сборной, потому что казалось, что я просто больше не нужен, а потом я вложил время в себя и подготовился к клубному сезону. Посмотрим, что из этого выйдет... Иногда, жертвуя сборной, ты восстанавливаешься физически и снова получаешь удовольствие от игры, и тогда ты снова всем нужен. У меня есть ощущение, что не все зависит от твоих решений. Я был полностью уверен, что с хоккеем для меня покончено. Во-первых, я уже был морально опустошен, а потом трудно собрать свое тело. Меня окружали люди...

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