Я встречаю Каспара Даугавиньша на втором этаже ледового холла "Даугава". Он выходит из тренажерного зала немного вспотевший, но с довольным выражением лица. Я переживал, что отвлек его от занятий, но он уже успел сделать все, что планировал. Мы садимся за столик неподалеку и говорим о хоккее. О его уходе из хоккея, возвращении, чемпионатах мира, Олимпийских играх, влиянии его дочери и тренера Харийса Витолиньша на принятые им решения. А также о других его планах.
Для абонентов
"Не позволил мне сдаться": Даугавиньш о возвращении, Витолиньше и Олимпиаде
- Как и многие, я был очень удивлен, когда 25 ноября ты объявил о завершении карьеры. Однако ты решил вернуться. Мартиньш Карсумс в интервью с уверенностью сказал, что ты вернешься, и вот это произошло.