"Не позволил мне сдаться": Даугавиньш о возвращении, Витолиньше и Олимпиаде

- Возможно, многие люди, особенно мои близкие друзья, не восприняли это так, потому что это случилось однажды, но это был первый раз, когда я ушел из хоккея, потому что я никогда не уходил из хоккея. Я отошел от сборной, потому что казалось, что я просто больше не нужен, а потом я вложил время в себя и подготовился к клубному сезону. Посмотрим, что из этого выйдет... Иногда, жертвуя сборной, ты восстанавливаешься физически и снова получаешь удовольствие от игры, и тогда ты снова всем нужен. У меня есть ощущение, что не все зависит от твоих решений. Я был полностью уверен, что с хоккеем для меня покончено. Во-первых, я уже был морально опустошен, а потом трудно собрать свое тело. Меня окружали люди...