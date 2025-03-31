Пн, 31.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Фото В Риге начато строительство велодорожки на улице Пурвиша

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Визуализация велодорожки на улице Пурвиша
Визуализация велодорожки на улице Пурвиша Фото: Rīgas dome

На улице Пурвиша в Риге началось строительство велосипедной дорожки и обновление покрытия, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В ходе строительных работ были проведены демонтажные работы, уложен песчаный дренажный слой для велодорожки. Строительные работы планируется завершить в сентябре этого года.

В рамках проекта будет построена велосипедная дорожка по всей длине улицы Пурвиша от улицы Дзирнаву до набережной генерала Радзиньша. Улица будет заасфальтирована, проведены работы по благоустройству и озеленению.

Визуализация велодорожки на улице Пурвиша.
Визуализация велодорожки на улице Пурвиша. Фото: Rīgas valstpilsētas pašvaldība

На каждой стороне улицы Пурвиша от улицы Эмилии Беньямини до улицы Ластадияс будет построена односторонняя велосипедная дорожка, отделенная от проезжей части. На правой стороне улицы, от улицы Ластадияс до набережной Радзиньша, будет построена двухсторонняя отделенная от проезжей части велосипедная дорожка.

На улице появятся четыре скамейки, 23 стойки для велосипедов и 12 урн для мусора, а также 56 деревьев.

Работы выполняет ООО CBF Ļ-KO, их общая стоимость составляет 1,8 миллиона евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх