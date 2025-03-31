Фото В Риге начато строительство велодорожки на улице Пурвиша

В ходе строительных работ были проведены демонтажные работы, уложен песчаный дренажный слой для велодорожки. Строительные работы планируется завершить в сентябре этого года.

В рамках проекта будет построена велосипедная дорожка по всей длине улицы Пурвиша от улицы Дзирнаву до набережной генерала Радзиньша. Улица будет заасфальтирована, проведены работы по благоустройству и озеленению.

Визуализация велодорожки на улице Пурвиша. Фото: Rīgas valstpilsētas pašvaldība

На каждой стороне улицы Пурвиша от улицы Эмилии Беньямини до улицы Ластадияс будет построена односторонняя велосипедная дорожка, отделенная от проезжей части. На правой стороне улицы, от улицы Ластадияс до набережной Радзиньша, будет построена двухсторонняя отделенная от проезжей части велосипедная дорожка.

На улице появятся четыре скамейки, 23 стойки для велосипедов и 12 урн для мусора, а также 56 деревьев.

Работы выполняет ООО CBF Ļ-KO, их общая стоимость составляет 1,8 миллиона евро.

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