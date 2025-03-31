Под основанием башни Петра обнаружены уникальные свидетельства прошлого

На данный момент извлеченные из земли находки находятся под наблюдением реставраторов.

По словам Павлова, сейчас, на завершающем этапе геотехнического обследования храма, выполняется вскрытие фундамента как внутри церкви, так и снаружи. Это необходимо для того, чтобы проектировщики могли получить точное представление о состоянии оснований здания - это крайне важное условие для планирования восстановительных работ.

Исследование фундамента не влияет на работу самой церкви - она по-прежнему полностью открыта для посетителей. После завершения анализа в мае планируется продолжение реставрации фасада здания.

Новый владелец храма - основанный совместно Латвийской Евангелическо-лютеранской церковью и Немецкой общиной Святого Петра фонд - намерен осуществить масштабную реставрацию. На эти цели бундестаг (парламент Германии) уже выделил более 33 миллионов евро.

Помимо продолжения религиозной деятельности, предусмотрено создание новых пространств для выставок, концертов и конференций. Планируется восстановление башни церкви и органа, однако для дальнейшего продвижения проекта необходимо решить вопрос принадлежности земли.

Работы по обновлению церкви Святого Петра будут продолжаться поэтапно, при этом храм останется открытым для посещения. Крупные преобразования, предположительно, могут начаться в следующем году.

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