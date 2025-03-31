Во время археологического исследования фундамента башни церкви Святого Петра в Риге были найдены новые исторические артефакты - фрагмент кирпичной кладки свода с сохранившимися следами яркой декоративной росписи, а также язычок и часть небольшого колокола.
Под основанием башни Петра обнаружены уникальные свидетельства прошлого
Как сообщил реставратор Юрис Павлов, эта находка свидетельствует о возможном богатстве убранства интерьера храма в прежние времена. "Это был не аскетичный и серый интерьер, а, напротив, оформленный в ярких, смелых тонах", - отметил он, говоря о фрагменте кирпичной кладки.
Фрагмент каменной кладки, найденный примерно на полутораметровой глубине, в свое время был повторно использован древними мастерами при строительстве фундамента башни. То, что обнаруженный под землей элемент свода с полихромной окраской представляет собой ценную находку, подтверждает и Управление национального культурного наследия. Учреждение выражает благодарность реставраторам и археологам за их скрупулезный подход и своевременное информирование об открытии.
Учитывая, что церковь Святого Петра не раз страдала от пожаров и подвергалась реконструкциям, каждый найденный фрагмент отделки интерьера дает ценное представление о ее историческом облике, подчеркивают эксперты ведомства.
Найденные предметы в будущем могли бы стать значимой частью экспозиции музея при церкви Святого Петра. Управление надеется, что и в дальнейшем в ходе исследований будут собираться и анализироваться подобные свидетельства, позволяющие глубже воссоздать исторический облик храма.
На данный момент извлеченные из земли находки находятся под наблюдением реставраторов.
По словам Павлова, сейчас, на завершающем этапе геотехнического обследования храма, выполняется вскрытие фундамента как внутри церкви, так и снаружи. Это необходимо для того, чтобы проектировщики могли получить точное представление о состоянии оснований здания - это крайне важное условие для планирования восстановительных работ.
Исследование фундамента не влияет на работу самой церкви - она по-прежнему полностью открыта для посетителей. После завершения анализа в мае планируется продолжение реставрации фасада здания.
Новый владелец храма - основанный совместно Латвийской Евангелическо-лютеранской церковью и Немецкой общиной Святого Петра фонд - намерен осуществить масштабную реставрацию. На эти цели бундестаг (парламент Германии) уже выделил более 33 миллионов евро.
Помимо продолжения религиозной деятельности, предусмотрено создание новых пространств для выставок, концертов и конференций. Планируется восстановление башни церкви и органа, однако для дальнейшего продвижения проекта необходимо решить вопрос принадлежности земли.
Работы по обновлению церкви Святого Петра будут продолжаться поэтапно, при этом храм останется открытым для посещения. Крупные преобразования, предположительно, могут начаться в следующем году.
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