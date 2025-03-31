Министерство обороны Латвии подписало рамочный договор со шведской компанией Saab о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов ближнего действия RBS 70 NG на сумму 2,1 млрд шведских крон (190 млн евро), сообщила Saab в понедельник.
Латвия заказала системы ПВО на сумму 190 млн евро
Заказ включает в себя пусковые установки и ракеты RBS 70 NG, а также учебное оборудование. Поставки систем ПВО будут осуществляться в 2026-2030 гг.
"Saab продолжает поддерживать Национальные вооруженные силы Латвии мощными наземными системами ПВО, которые значительно повысят потенциал обнаружения и противодействия воздушным угрозам", - сказал руководитель подразделения Saab Dynamics Йорген Юханссон.
RBS 70 NG оснащены системами автоматического сопровождения целей и приборами ночного видения и предназначены для уничтожения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, ракет и других целей на расстоянии до девяти километров.
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