Мужчина прославлял преступления российской армии в соцсетях и привлек внимание прокуратуры

В ходе следствия было установлено, что гражданин Латвии 1986 года рождения на платформах Telegram и TikTok публично прославлял, оправдывал и грубо приуменьшал значение преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, совершенных Вооруженными силами Российской Федерации в Украине. Помимо этого, он совершал действия, направленные на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды в отношении украинцев и белорусов.