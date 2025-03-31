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Мужчина прославлял преступления российской армии в соцсетях и привлек внимание прокуратуры

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Российская пропаганда в сети. Иллюстративное фото
Российская пропаганда в сети. Иллюстративное фото Фото: PHOTOCREO Michal Bednarek/Shutterstock

Государственная полиция направила в прокуратуру ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который публично прославлял преступления, совершенные российской армией, и разжигал ненависть к украинцам. Об этом сообщили в Государственной полиции.

В прошлом году Служба государственной безопасности передала дело для проведения досудебного расследования в Государственную полицию.

В ходе следствия было установлено, что гражданин Латвии 1986 года рождения на платформах Telegram и TikTok публично прославлял, оправдывал и грубо приуменьшал значение преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, совершенных Вооруженными силами Российской Федерации в Украине. Помимо этого, он совершал действия, направленные на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды в отношении украинцев и белорусов.

В ближайшее время Рижской восточной прокуратуре предстоит принять решение о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинения.

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