В Латвии зафиксирован исторический максимум безналичных платежей

Февраль 2025 года ознаменовался самым высоким в истории страны уровнем использования безналичных расчетов. Наличные платежи составили оставшиеся 22%.

По сравнению с результатами измерений, проведенных в феврале и августе 2024 года, доля безналичных платежей выросла на один процентный пункт - с 77% до 78%.

В среднем один житель Латвии за неделю совершает 14,1 платежа. В феврале 2024 года этот показатель составлял 17,1 платежа в неделю.

В то же время сократилось количество операций с наличными. Если в феврале 2024 года жители в среднем совершали 4 платежа в неделю наличными, то в феврале 2025 года - уже только 3,1.

Что касается безналичных платежей, то в феврале 2025 года латвийцы совершали их в среднем 11 раз в неделю, тогда как в феврале 2024 года - 13,1 раза.

Согласно данным Платежного радара, использование современных технологий в сфере расчетов стабилизировалось: за последние полгода значительных изменений не произошло.

Немного сократилось количество пользователей бесконтактных банковских карт - в феврале 2025 года ими пользовались 62% жителей, в то время как годом ранее - 68%.

При этом растет число тех, кто оплачивает покупки с помощью смартфона: в феврале 2024 года их было 23%, а в феврале 2025 года - уже 24%. Расчеты с помощью умных часов в феврале совершал 1% опрошенных.

Мгновенными платежами в феврале 2025 года регулярно пользовались 34% жителей - это на один процентный пункт больше, чем в августе 2024 года. Возможностью совершать мгновенные переводы, указывая только номер телефона получателя, воспользовались 19% тех, кто применяет такие платежи ежедневно. Еще 51% были осведомлены о такой возможности, но пока ее не использовали.

По данным Банка Латвии, в первой половине 2024 года в стране было совершено 414,4 миллиона безналичных операций на общую сумму 494,3 миллиона евро. Во второй половине года - 436,8 миллиона операций на сумму 586,7 миллиона евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!