ВИДЕО Какие нарушения ПДД фиксируют камеры, установленные на перекрестках?

Один из зрителей программы задался вопросом: являются ли камеры видеонаблюдения, используемые муниципальной полицией в Кулдиге, сертифицированными и можно ли на основании сделанных ими записей накладывать штрафы в соответствии с законом.

Зритель обращает внимание на перекресток улиц Базницас и Кална, где установлен дорожный знак STOP, который фиксируют камеры. По его словам, инспектор накладывает штраф по своему усмотрению, даже несмотря на то, что цифровые данные не отображают ни скорость движения автомобиля, ни факт полной остановки.

"На мой взгляд, все штрафы, вынесенные на этом перекрестке, должны быть аннулированы, поскольку они не соответствуют нормам закона - используются устройства, не предназначенные для официальной фиксации нарушений", - считает автор обращения.

Видео: Сюжет передачи 4. studija

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