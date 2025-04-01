Изменилась система скидок на OCTA для людей с инвалидностью и фермеров

Согласно обновленному закону, скидка на страховую премию для этих групп населения по-прежнему составляет 40%, но теперь она не может превышать 40% от средней страховой премии, зафиксированной по заключенным договорам за 12 месяцев прошлого календарного года.

Аналогичное правило теперь распространяется и на тракторную технику: скидка составляет 30%, но не может превышать 30% от средней стоимости страховки за предыдущий год.

До сих пор скидка в 40% применялась напрямую - от индивидуальной цены конкретного страхового полиса, без каких-либо ограничений.

Член правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) Юрис Стенгревиц поясняет: теперь скидка будет фиксированной и одинаковой для всех покупателей полисов, которым она положена. Это изменение устранит неравенство, при котором наибольшую выгоду получали те водители, чья страховка стоила дороже.

В соответствии с законом вводится потолок скидки, основанный на средней рыночной цене страховки по соответствующему сегменту (лица с инвалидностью, опекуны несовершеннолетних детей с инвалидностью и фермеры) за прошлый календарный год.

Стенгревиц подчеркивает: введенные ограничения сделают систему более справедливой и мотивируют водителей внимательнее относиться к своей страховой истории.

LTAB отвечает за функционирование системы OCTA в стране. Обязательное страхование автогражданской ответственности в Латвии было введено в 1997 году с целью обеспечить защиту интересов третьих лиц, пострадавших в ДТП. Первоначально бюро подчинялось Министерству финансов, но с 2004 года действует как независимая структура.

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