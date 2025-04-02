Во вторник, 1 апреля, в Лимбажи были повреждены три автомобиля, их владельцы понесли ущерб в несколько тысяч евро, сообщила старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.
В Лимбажи испорчены несколько автомобилей - ущерб на тысячи евро
Утром 1 апреля, в промежутке между 7 и 8 часами, на улицах Стацияс и Яуна владельцы обнаружили, что их автомобили повреждены. Пострадали две машины марки BMW и одна Volvo.
У всех трех машин были разбиты передние фары, проколоты шины и поцарапан кузов. Общий ущерб оценивается в несколько тысяч евро.
По данному факту Государственная полиция возбудила три уголовных процесса. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Полиция обращается ко всем возможным очевидцам происшествия с просьбой откликнуться.
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