В Лимбажи испорчены несколько автомобилей - ущерб на тысячи евро

Утром 1 апреля, в промежутке между 7 и 8 часами, на улицах Стацияс и Яуна владельцы обнаружили, что их автомобили повреждены. Пострадали две машины марки BMW и одна Volvo.

У всех трех машин были разбиты передние фары, проколоты шины и поцарапан кузов. Общий ущерб оценивается в несколько тысяч евро.

По данному факту Государственная полиция возбудила три уголовных процесса. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Полиция обращается ко всем возможным очевидцам происшествия с просьбой откликнуться.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!