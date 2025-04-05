Письма из тюрьмы Латвийский легкоатлет Вишкерс рассказал о жизни за решеткой

Осенью 2024 года произошел тяжелый поворот в жизни латвийского легкоатлета Яниса Вишкерса. В конце октября вступил в силу его двухлетний тюремный срок. С декабря он находится в Рижской центральной тюрьме - месте, в котором время течет совсем иначе, чем на стадионе, где он раньше боролся за секунды и победы. TVNET+ удалось связаться с Вишкерсом и благодаря его письмам получить представление не только о деталях обвинений и судебного процесса, но и о его нынешней повседневной жизни за решеткой.
22 октября 2024 года Верховный суд отказался возбуждать кассационное делопроизводство, поэтому вступило в силу решение Рижского окружного суда, по которому решение Суда по экономическим делам остается неизменным.
19 июля 2023 года Суд по экономическим делам приговорил легкоатлета Вишкерса к двум годам тюрьмы, а также установил запрет занимать должность чиновника на два года.
В беседе с TVNET+ спортсмен прокомментировал предъявленные ему обвинения и объяснил, откуда взялась сумма в 30 тысяч евро в приговоре. Вишкерс рассказал о своих первых месяцах за решеткой, а также дал более общее представление об одном конкретном дне, который был похож на реалити-шоу.