Письма из тюрьмы Латвийский легкоатлет Вишкерс рассказал о жизни за решеткой

Осенью 2024 года произошел тяжелый поворот в жизни латвийского легкоатлета Яниса Вишкерса. В конце октября вступил в силу его двухлетний тюремный срок. С декабря он находится в Рижской центральной тюрьме - месте, в котором время течет совсем иначе, чем на стадионе, где он раньше боролся за секунды и победы. TVNET+ удалось связаться с Вишкерсом и благодаря его письмам получить представление не только о деталях обвинений и судебного процесса, но и о его нынешней повседневной жизни за решеткой.