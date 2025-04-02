Министр: Латвия вышла из Оттавской конвенции - но где взять противопехотные мины?

По словам Спрудса, производство мин как таковых не является сложной задачей - для этого требуется лишь несколько компонентов. Самая сложная и дефицитная часть - это взрывчатые вещества, на которые сейчас наблюдается высокий спрос. В Латвии такие вещества не производятся.

"Если мы захотим производить или собирать мины, нам, безусловно, придется закупать взрывчатые вещества", - пояснил Спрудс.

Известно, что соответствующая промышленность уже есть в Польше, а Финляндия разрабатывает конкретные планы. "У Латвии тоже есть такие планы, но, конечно, до их реализации потребуется время", - отметил министр.

Поэтому сейчас речь идёт прежде всего о закупке взрывчатых веществ, с последующей возможной сборкой мин в Латвии - как противотанковых, так и управляемых и потенциально неуправляемых противопехотных.

Министр напомнил также, что такие страны, как США, Израиль и Индия, не присоединившиеся к Оттавской конвенции, в то же время пообещали не поставлять такие мины другим государствам. Поэтому для Латвии критически важен региональный подход к вопросам поставки мин и взрывчатки.

Спрудс подчеркнул: пока парламенты стран Балтии, Польши и Финляндии не приняли окончательных решений, государства региона не торопятся с формализацией переговоров и планов по закупкам. Когда решения будут приняты, можно будет начать конкретный процесс закупок. На данный момент обсуждение между странами носит неформальный характер.