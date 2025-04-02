После выхода из Оттавской конвенции Латвия сможет закупать неуправляемые противопехотные мины у Польши и Финляндии или собирать их на своей территории, заявил в среду, 3 апреля, министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), отвечая на вопросы журналистов о возможных вариантах поставки этого вида вооружений.
Министр: Латвия вышла из Оттавской конвенции - но где взять противопехотные мины?
В тот же день на совместном заседании парламентских комиссий по иностранным делам, обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, а также по национальной безопасности был концептуально поддержан законопроект, предполагающий выход Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин.
Законопроект рассматривается по срочной процедуре. Ожидается, что он будет включен в повестку пленарного заседания Сейма в четверг, а срок подачи поправок ко второму чтению составит пять дней.
После заседания комиссий министр заявил, что в первую очередь необходимо дождаться решения Сейма. Только после этого можно будет приступать к процессу закупки неуправляемых противопехотных мин. В настоящее время Минобороны уже приобретает за рубежом управляемые противопехотные и противотанковые мины.
По оценке министра, Польша и Финляндия обладают необходимыми ресурсами, и Латвия может рассматривать эти страны как возможных поставщиков. Кроме того, министерство рассматривает вариант налаживания производства этих мин в Латвии. Уже сейчас при закупках управляемых мин и противотанковых боеприпасов министерство настаивает на том, чтобы часть из них производилась или комплектовалась в Латвии.
По словам Спрудса, производство мин как таковых не является сложной задачей - для этого требуется лишь несколько компонентов. Самая сложная и дефицитная часть - это взрывчатые вещества, на которые сейчас наблюдается высокий спрос. В Латвии такие вещества не производятся.
"Если мы захотим производить или собирать мины, нам, безусловно, придется закупать взрывчатые вещества", - пояснил Спрудс.
Известно, что соответствующая промышленность уже есть в Польше, а Финляндия разрабатывает конкретные планы. "У Латвии тоже есть такие планы, но, конечно, до их реализации потребуется время", - отметил министр.
Поэтому сейчас речь идёт прежде всего о закупке взрывчатых веществ, с последующей возможной сборкой мин в Латвии - как противотанковых, так и управляемых и потенциально неуправляемых противопехотных.
Министр напомнил также, что такие страны, как США, Израиль и Индия, не присоединившиеся к Оттавской конвенции, в то же время пообещали не поставлять такие мины другим государствам. Поэтому для Латвии критически важен региональный подход к вопросам поставки мин и взрывчатки.
Спрудс подчеркнул: пока парламенты стран Балтии, Польши и Финляндии не приняли окончательных решений, государства региона не торопятся с формализацией переговоров и планов по закупкам. Когда решения будут приняты, можно будет начать конкретный процесс закупок. На данный момент обсуждение между странами носит неформальный характер.
Комментируя объявленные накануне планы Финляндии выйти из Оттавской конвенции, Спрудс отметил, что Хельсинки действуют по своему стратегическому пути, начав с глубокого военного анализа. Он уверен: во всех странах это и военный, и политико-стратегический вопрос.
"Это прежде всего суверенное решение Финляндии, которое усиливает региональный подход. В любом случае, это позитивный сигнал: мы, пять стран, граничащих с агрессором Россией, понимаем, что нам нужно укреплять свои границы", - отметил министр.
Он добавил: нет смысла одной стране заявлять о выходе из конвенции в одиночку, ведь тогда сразу встаёт вопрос - где и как закупать мины. "В регионе есть пять государств, которые потенциально способны их производить. Поэтому выход Финляндии только усиливает обоснованность общего регионального подхода", - подчеркнул он.
Что касается финансирования, министр сообщил, что в нынешнем бюджете уже предусмотрены средства на закупку управляемых противопехотных и противотанковых мин. Однако военные подчеркивают: есть и другие, более приоритетные направления. В общей сложности, по их оценке, необходимо развивать 26 разных компонентов обороны. Мины и взрывчатка - лишь одна из позиций.
Если Латвия всё же выйдет из конвенции, Минобороны приступит к конкретному финансовому планированию, что потребует и перераспределения ресурсов. Вместе с тем правительство уже решило увеличить расходы на оборону - в ближайшее время они должны достичь 5% от ВВП. При таком уровне финансирования, по словам министра, часть бюджета, скорее всего, будет направлена на закупку неуправляемых противопехотных мин.
На заседании комиссии представитель Объединенного штаба Национальных вооруженных сил, полковник Райвис Мелнис, заявил: неуправляемые противопехотные мины стали бы дополнительным элементом в системе защиты страны, дополняющим артиллерию, стрелковое оружие, системы ПВО, противотанковое вооружение и другие типы вооружения.
"Противопехотные мины не позволяют противнику массово двигаться там, где мы не хотим его видеть. А ведь именно пехота в итоге берет территорию под контроль. Мы же должны этому воспрепятствовать всеми средствами - от артиллерии и минометов до каждого оружия", - подчеркнул полковник.
Он отметил, что противопехотные мины - не панацея, не оружие-заменитель, а лишь часть комплексной обороны, которая требует самых разных решений.
Как уже сообщалось, Латвия планирует выйти из Оттавской конвенции синхронно с Эстонией, Литвой и Польшей. Об этом ранее заявляло Министерство иностранных дел. На днях премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также подтвердил: Хельсинки готовится покинуть конвенцию.
Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года и вступила в силу в 1999-м. Ее подписали более 160 стран, включая большинство западных государств. Однако конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.
Участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, не производить их, не хранить и не передавать третьим сторонам - ни прямо, ни косвенно. Они также не должны способствовать, поддерживать или поощрять подобные действия. Каждое государство-участник обязуется уничтожить все имеющиеся у него противопехотные мины.
Когда Латвия присоединялась к конвенции, не существовало военных или стратегических причин от этого воздержаться. Однако, как отмечает МИД, ситуация в регионе изменилась. После начала полномасштабной войны России против Украины стало очевидно: Москва не признает ни суверенитет соседних стран, ни международное право.
Поэтому, считают в министерстве, Латвии необходимо сохранить свободу выбора и гибкость - в том числе в отношении видов оружия, которые можно использовать для укрепления обороны и сдерживания.
Ссылаясь на боевые действия в Украине, МИД утверждает: неуправляемые противопехотные мины, в комбинации с другими системами, повышают летальность обороны и эффективно сдерживают продвижение противника.
Кроме того, в контексте текущей ситуации Оттавская конвенция ограничивает возможности Латвии, полностью исключая из арсенала эффективное средство военной защиты - противопехотные мины.
МИД подчеркивает: Латвия останется приверженной международным обязательствам, в том числе гуманитарному праву, при этом обеспечивая собственную безопасность.
Также в министерстве указали: любые потенциальные закупки, размещение и использование неуправляемых мин будут зависеть от военной логики, приоритетов в развитии оборонного потенциала и доступных ресурсов.
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