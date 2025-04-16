Кайришс: Русскоязычные латыши должны выбрать сторону в современной Латвии

"Надеюсь, что латвийские русские или русскоязычные принадлежат к латвийскому культурному пространству", - сказал в беседе с TVNET+ режиссер Виестурс Кайришс.
Режиссер Виестурс Кайришс в беседе с TVNET+ аргументировал, почему не стоит закрывать в Латвии СМИ и театры на русском языке, которые, по его мнению, могут противостоять путинскому режиму.
Режиссер выразил мнение, что в латышской культуре не следует акцентировать внимание на биологическом происхождении или национальной принадлежности. Он надеется, что русскоязычные Латвии, ставшие путинистами, возможно, смогут что-то осознать после премьеры спектакля "Вишневый сад", которая пройдет в Рижском русском театре им. Михаила Чехова 26 апреля.
О русскоговорящих жителях Латвии