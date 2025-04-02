У Артура Шилова победа на чемпионате АХЛ

"Кэнакс" на выезде обыграли "Бейкерсфилд Кондорс" со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

Шилов отразил 12 из 13 бросков. В середине третьего периода он поучаствовал в атаке, которая оказалась успешной и позволила его команде сравнять счет - 1:1. Это была уже вторая результативная передача латвийского вратаря в сезоне.

В 16 матчах АХЛ в этом сезоне Шилов в среднем пропустил 2,4 шайбы, отразив при этом 90,3% бросков и одержав в общей сложности 12 побед.

"Кэнакс" с 79 очками в 64 матчах занимают четвертое место в Западной конференции.