Во вторник латвийский вратарь Артур Шилов помог команде "Абботсфорд Кэнакс" одержать победу в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщает LETA.
"Кэнакс" на выезде обыграли "Бейкерсфилд Кондорс" со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).
Шилов отразил 12 из 13 бросков. В середине третьего периода он поучаствовал в атаке, которая оказалась успешной и позволила его команде сравнять счет - 1:1. Это была уже вторая результативная передача латвийского вратаря в сезоне.
В 16 матчах АХЛ в этом сезоне Шилов в среднем пропустил 2,4 шайбы, отразив при этом 90,3% бросков и одержав в общей сложности 12 побед.
"Кэнакс" с 79 очками в 64 матчах занимают четвертое место в Западной конференции.
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