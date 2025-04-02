По информации неправительственной организации "Сильны вместе", торжественный кортеж остановится на Кафедральной площади, где его встретят архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас, президент Литвы Гитанас Науседа, главнокомандующий армией Раймундас Вайкшнорас, министр обороны Довиле Шакалене, другие руководители государства и послы.

Далее кортеж проследует по проспекту Гедиминаса до перекрестка с улицей Ю. Тумо-Вайжганто.

Галерея: Вильнюс чтит память американских солдат, погибших во время учений на полигоне в Восточной Литве

"Даже в будний день давайте не останемся равнодушными, выйдем на проспект Гедиминаса от Кафедральной площади до перекрестка с улицей Ю. Тумо-Вайжганто, склоним головы и почтим память погибших во время учений американских солдат, которые тренировались защищать нашу свободу и до конца выполнили свою клятву, не жалея сил и жизни", - говорится в приглашении на мероприятие в Facebook.

Министр Шакалене ранее говорила, что останки солдат, скорее всего, будут перевезены в США в четверг.

Как сообщалось ранее, 25 марта во время учений на полигоне Пабраде пропали четыре американских военнослужащих, передвигавшихся в эвакуационном танке M88 Hercules.

Поисково-спасательная операция длилась неделю. В ней приняли участие военные, сотрудники учреждений системы внутренних дел и гражданские лица из Литвы, США, Польши и Эстонии.

Бронемашину с телами трех солдат подняли из болота в понедельник, 31 марта, а во вторник, 1 апреля, был найден четвертый утонувший солдат.