Расследование ведет румынская прокуратура еще с 2022 года. По данным следователей, преступная группировка привлекала девушек якобы для работы в модельном агентстве и затем подвергала их сексуализированной эксплуатации.

По данным издания, Ван Дамм попал в поле зрения следователей после того, как против него подала заявление одна из предполагаемых жертв. Женщина, которой сейчас 26 лет, утверждает, что десять лет назад в Каннах ее и еще четырех девушек принудили оказывать актеру сексуальные услуги.