Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела об организованной сети по торговле людьми, в том числе несовершеннолетними девушками, сообщает портал "Медуза".
Расследование ведет румынская прокуратура еще с 2022 года. По данным следователей, преступная группировка привлекала девушек якобы для работы в модельном агентстве и затем подвергала их сексуализированной эксплуатации.
По данным издания, Ван Дамм попал в поле зрения следователей после того, как против него подала заявление одна из предполагаемых жертв. Женщина, которой сейчас 26 лет, утверждает, что десять лет назад в Каннах ее и еще четырех девушек принудили оказывать актеру сексуальные услуги.
Ван Дамма подозревают в преступлениях по трем пунктам: об использовании услуг эксплуатируемого лица, участии в преступном сообществе и торговле людьми.
Представители актера не комментируют ситуацию.
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