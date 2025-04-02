Ср, 2.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Жан-Клода Ван Дамма подозревают в участии в торговле людьми (1)

Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм Фото: JACQUES BRINON/AP

Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела об организованной сети по торговле людьми, в том числе несовершеннолетними девушками, сообщает портал "Медуза".

Расследование ведет румынская прокуратура еще с 2022 года. По данным следователей, преступная группировка привлекала девушек якобы для работы в модельном агентстве и затем подвергала их сексуализированной эксплуатации.

По данным издания, Ван Дамм попал в поле зрения следователей после того, как против него подала заявление одна из предполагаемых жертв. Женщина, которой сейчас 26 лет, утверждает, что десять лет назад в Каннах ее и еще четырех девушек принудили оказывать актеру сексуальные услуги.

Ван Дамма подозревают в преступлениях по трем пунктам: об использовании услуг эксплуатируемого лица, участии в преступном сообществе и торговле людьми.

Представители актера не комментируют ситуацию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх