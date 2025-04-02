Список Нацобъединения в Риге: депутаты думы и активисты микрорайонов

В список включены поэтесса и общественный деятель Лиана Ланга, бывший журналист Ансис Пуполс, руководитель рижского отделения Нацобъединения Гиртс Лапиньш, а также депутаты Рижской думы Дайнис Лоцис, Иева Силиня, Эйнарс Цилинскис, Иева Холма, Валтерс Бергс и Лаурис Эренпрейс.

Всего в список вошли 63 кандидата.

Как указал Ратниекс, в программе Нацобъединения в Риге в равной степени важны национальные вопросы и экономическое развитие. По мнению партии, сильная экономика означает развитую инфраструктуру, качественное образование и более высокий уровень благосостояния рижан.

Также Нацобъединение будет выступать за полный переход на образование на латышском языке и искоренение русского языка из школьной программы.

Как заявил Ратниекс, у Нацобъединения есть стратегический план по превращению Риги в центр технологий и инноваций и сбалансированному росту экономики столицы. Нацобъединение обещает восстановить паромный маршрут в Скандинавию и укрепить Ригу как деловой центр Балтии.