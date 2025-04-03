Художественный руководитель группы сообщил SVT, что список танцовщиков на сайте старый, но при бронировании билетов была видна ссылка именно на этот список артистов.

Сейчас сайты компаний Ballet of Ukraine и Touring Actors удалены.

Шведские журналисты также не нашли ни одной украинской или российской компании, которая получила деньги за выступления из Швеции.

Но они обнаружили, что средства от по меньшей мере шести спектаклей были выплачены компании Gutschwald AI Centre. Она зарегистрирована в Швейцарии, но принадлежит экс-менеджеру российского Сбербанка.

Тот подтвердил SVT, что получал деньги из Швеции, но заявил, что это была выплата долга, и что он не имеет никакого отношения к выступлениям балетной группы.

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"Они зарабатывают на наших страданиях"

Как пишут шведские журналисты, уже не впервые во время полномасштабной войны России против Украины, российский балет выдает себя за украинский.

Еще в 2022 году Национальная опера Украины предупреждала о гастролях своего российского клона в Европе.

В феврале 2025 года в Швеции должен был выступать Grand Ukrainian Ballet. Но газета Sydsvenskan не нашла связи этой труппы с Украиной.

В прошлом году в Швеции были также отменены гастроли балета The Heritage, когда местная служба безопасности обнаружила, что тот связан с российским государством и армией.

Пресс-секретарь Национальной оперы Украины Лана Рокси сказала в комментарии SVT, что балетных групп, которые называют себя украинскими, стало так много, что их стало сложно отслеживать.