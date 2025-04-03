Тауриня будет советником министра по вопросам развития оборонной индустрии. Тауриня с ноября 2020 года занимала должность директора общества Delna и недавно решила покинуть должность, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Коссовичс будет внештатным советником министра обороны по вопросам развития оборонной индустрии. Он также является внештатным советником нового министра сообщения Атиса Швинки.

Предприниматель Эрвинс Лабановскис также будет внештатным советником министра обороны по вопросам развития оборонной индустрии. Еще недавно он был депутатом Сейма, однако потерял мандат, когда в Сейм вернулся бывший министр сообщения Каспар Бришкенс.

Советником министра обороны по вопросам закупок и строительства будет Джейна Гайле. Она - юридический эксперт со специализацией в сфере публичных закупок. Она работала как в госуправлении, так и в частном секторе.

В сообщении к СМИ Спрудс указал, что одним из его приоритетов является развитие латвийской оборонной индустрии и военной промышленности, а также содействие исследованиям и инновациям в целях укрепления Национальных вооруженных сил.

Привлечение новых советников усилит ответственный и прозрачный подход к реализации Стратегии поддержки оборонной промышленности и инноваций на 2025–2036 годы, позволит более оперативно реагировать на вызовы, усилит взаимодействие с представителями промышленности, совместно продвигаясь к конкретным, практическим результатам в укреплении обороноспособности, убежден министр обороны.

В настоящее время в офисе Спрудса работают пять советников, включая одного внештатного консультанта. Внештатным советникам зарплата не выплачивается.