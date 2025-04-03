Последствия ссоры в Вецдаугаве: один мужчина убит, второй - в больнице

22 марта Государственная полиция получила информацию, что в частном доме в Риге, в Вецдаугаве, найден труп мужчины 1996 года рождения с резаными ранами головы. Там же находился мужчина 2002 года рождения в бессознательном состоянии. Его с несколькими резаными ранами головы медики доставили с места событий в больницу.

В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по факту попытки совершения двойного убийства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что с упомянутым преступлением может быть связан мужчина 1995 года рождения, который предыдущую ночь проводил вместе с пострадавшими.

Вечером того же дня сотрудники полиции подозреваемого задержали.

По имеющейся у полиции информации, преступление было совершено в результате ссоры во время совместного распития алкоголя. Нужно отметить, что подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения полиции в связи с совершением преступления против здоровья другого человека.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

За попытку совершения двойного убийства грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с пробационным надзором до трех лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.