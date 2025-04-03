Витолиньш назвал состав сборной на матчи против Австрии

На первый выезд тренерский штаб сборной Латвии возьмет с собой 3 вратарей, 10 защитников и 13 нападающих.

В Австрию не поедут защитники Кристапс Зиле, Робертс Мамчицс, нападающий Томс Андерсонс и вратарь Густавс Григалс. Защитник Кристиан Рубинс и нападающий Эдуард Тралмакс сейчас занимаются в тренажерном зале в индивидуальном порядке под руководством тренера сборной по физподготовке Эрика Высоцкого. Они могут вернуться на лед после залечивания травм.

Оба матча (в пятницу и субботу) Латвия - Австрия состоятся в Вене, в Steffl Arena, в 17:20 (по латвийскому времени).

Позже, 9 и 10 апреля, сборная Латвии по хоккею примет в Xiaomi Arena в Риге сборную Финляндии.

24 и 25 апреля команда под руководством Харийса Витолиньша примет сборную Швейцарии. Сборная Латвии завершит подготовительный этап выездными матчами со сборной Норвегии 2 и 3 мая.

Состав сборной Латвии на матчи против Австрии: вратари - Эрик Витолс, Бруно Бруверис, Марек Митенс; защитники - Микс Туманов, Маркус Комулс, Ралфс Бергманис, Сандис Смонс, Наурис Сейейс, Густав Озолиньш, Артур Анджанс, Арвилс Бергманис, Ник Фененко, Рихард Симанович; нападающие - Каспарс Даугавиньш, Харальд Эгле, Рихард Букартс, Феликс Гаварс, Анри Равинскис, Глеб Прохоренков, Райнерс Руллерс, Мартиньш Лавиньш, Кристап Скрастиньш, Георг Головков, Роджер Букартс, Клавс Вайнбергс, Раймонд Витолиньш.