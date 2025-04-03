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Витолиньш назвал состав сборной на матчи против Австрии

Харийс Витолиньш
Харийс Витолиньш Фото: Latvijas Hokeja federācija/LHF

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш назвал состав из 26 хоккеистов, которые отправятся на два проверочных матча против сборной Австрии.

На первый выезд тренерский штаб сборной Латвии возьмет с собой 3 вратарей, 10 защитников и 13 нападающих.

В Австрию не поедут защитники Кристапс Зиле, Робертс Мамчицс, нападающий Томс Андерсонс и вратарь Густавс Григалс. Защитник Кристиан Рубинс и нападающий Эдуард Тралмакс сейчас занимаются в тренажерном зале в индивидуальном порядке под руководством тренера сборной по физподготовке Эрика Высоцкого. Они могут вернуться на лед после залечивания травм.

Оба матча (в пятницу и субботу) Латвия - Австрия состоятся в Вене, в Steffl Arena, в 17:20 (по латвийскому времени).

Позже, 9 и 10 апреля, сборная Латвии по хоккею примет в Xiaomi Arena в Риге сборную Финляндии.

24 и 25 апреля команда под руководством Харийса Витолиньша примет сборную Швейцарии. Сборная Латвии завершит подготовительный этап выездными матчами со сборной Норвегии 2 и 3 мая.

Состав сборной Латвии на матчи против Австрии:

вратари - Эрик Витолс, Бруно Бруверис, Марек Митенс;

защитники - Микс Туманов, Маркус Комулс, Ралфс Бергманис, Сандис Смонс, Наурис Сейейс, Густав Озолиньш, Артур Анджанс, Арвилс Бергманис, Ник Фененко, Рихард Симанович;

нападающие - Каспарс Даугавиньш, Харальд Эгле, Рихард Букартс, Феликс Гаварс, Анри Равинскис, Глеб Прохоренков, Райнерс Руллерс, Мартиньш Лавиньш, Кристап Скрастиньш, Георг Головков, Роджер Букартс, Клавс Вайнбергс, Раймонд Витолиньш.

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