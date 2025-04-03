Международный центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии на Украине (ICPA) был создан в 2023 году для привлечения к ответственности лидеров России и ее союзников Беларуси, КНДР и Ирана за агрессию против Украины. В центре работают прокуроры из Киева, Евросоюза (ЕС) и Международного уголовного суда (МУС), а до этого и США, присоединившиеся к центру при бывшем президенте США Джо Байдене.

США были единственной страной за пределами Европы, действовавшей в ICPA, в которую также вошли Латвия, Эстония, Литва. ICPA работает под эгидой "Евроюста".

Шмид подтвердил журналистам в Гааге, что США пару недель назад объявили о выходе из следственной группы из-за смены приоритетов в Минюсте США.

Он выразил сожаление в связи с таким решением США, но подчеркнул, что в следственной группе работа продолжится.

К январю этого года ICPA собрала около 3700 доказательств из 16 стран, которые могут быть использованы в возможных делах о военных преступлениях против России в связи с войной на Украине.

Соединенные Штаты поддерживали группу финансово, а также собирали доказательства ее базы данных. В сообщении в ноябре 2023 года "Евроюст" высоко оценил финансовый вклад Госдепартамента США в размере одного миллиона долларов США.

Шмид отметил, что финансовый пробел, созданный уходом США, придется заполнить средствами ЕС, и выразил надежду, что остальные участники, уплачивающие взносы, возьмут на себя работу по сбору доказательств. "Честно говоря, не совсем понятно, что именно будет в будущем", - признал Шмид.

В январе было обеспечено финансирование еще на полгода, и Шмид выразил надежду, что ICPA продолжит работу и после этого.