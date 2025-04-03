Соединенные Штаты вышли из международной группы, ведущей расследование в отношении российского диктатора Владимира Путина и других лиц, ответственных за повторное вторжение России в Украину, заявил в четверг глава Агентства Евросоюза (ЕС) по сотрудничеству судебных органов по уголовным делам ("Евроюст") Михаэль Шмид.
Международный центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии на Украине (ICPA) был создан в 2023 году для привлечения к ответственности лидеров России и ее союзников Беларуси, КНДР и Ирана за агрессию против Украины. В центре работают прокуроры из Киева, Евросоюза (ЕС) и Международного уголовного суда (МУС), а до этого и США, присоединившиеся к центру при бывшем президенте США Джо Байдене.
США были единственной страной за пределами Европы, действовавшей в ICPA, в которую также вошли Латвия, Эстония, Литва. ICPA работает под эгидой "Евроюста".
Шмид подтвердил журналистам в Гааге, что США пару недель назад объявили о выходе из следственной группы из-за смены приоритетов в Минюсте США.
Он выразил сожаление в связи с таким решением США, но подчеркнул, что в следственной группе работа продолжится.
К январю этого года ICPA собрала около 3700 доказательств из 16 стран, которые могут быть использованы в возможных делах о военных преступлениях против России в связи с войной на Украине.
Соединенные Штаты поддерживали группу финансово, а также собирали доказательства ее базы данных. В сообщении в ноябре 2023 года "Евроюст" высоко оценил финансовый вклад Госдепартамента США в размере одного миллиона долларов США.
Шмид отметил, что финансовый пробел, созданный уходом США, придется заполнить средствами ЕС, и выразил надежду, что остальные участники, уплачивающие взносы, возьмут на себя работу по сбору доказательств. "Честно говоря, не совсем понятно, что именно будет в будущем", - признал Шмид.
В январе было обеспечено финансирование еще на полгода, и Шмид выразил надежду, что ICPA продолжит работу и после этого.
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