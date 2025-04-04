Конституционный суд Южной Кореи подтвердил снятие президента с должности

Конституционный суд признал, что Юн Сок Ёль нарушил конституцию, объявив военное положение, зарезервированное для случаев национальной чрезвычайной ситуации или войны.

Юн Сок Ёль "не только объявил военное положение, но и продолжил осуществлять действия, нарушающие конституцию и закон, в том числе мобилизовав армейские и полицейские силы, чтобы помешать Национальной ассамблее осуществить свои полномочия", говорится в решении суда.

"Мы настоящим выносим следующий приговор с единогласного согласия всех судей. [Мы] отстраняем от должности президента Юн Сок Ёля", - заявил исполняющий обязанности главного судьи Мун Хён Бе.

Поскольку Конституционный суд одобрил отставку Юн Сок Ёля, в течение двух месяцев придется провести новые президентские выборы. Если бы суд отменил импичмент, осуществленный парламентом, Юн Сок Ёль немедленно возобновил бы исполнение обязанностей президента.

В центре Сеула собрались тысячи сторонников и противников Юн Сок Ёля в ожидании решения Конституционного суда. Полиция была готова предотвратить потенциальное насилие.

Юн Сок Ёль вечером 3 декабря поразил страну и международное сообщество, объявив военное положение впервые с восьмидесятых годов и отправив солдат и вертолеты в парламент.