Конституционный суд Южной Кореи подтвердил снятие президента с должности

Конституционный суд Южной Кореи в пятницу одобрил снятие с поста президента страны Юн Сок Ёля, сохранив в силе принятое в декабре парламента решение об импичменте президента.
Dienvidkorejas Konstitucionālā tiesa piektdien apstiprināja valsts prezidenta Juna Sukjola atcelšanu no amata, paturot spēkā parlamenta decembrī pieņemto lēmumu atstādināt prezidentu impīčmenta ceļā.
Конституционный суд признал, что Юн Сок Ёль нарушил конституцию, объявив военное положение, зарезервированное для случаев национальной чрезвычайной ситуации или войны.
Юн Сок Ёль "не только объявил военное положение, но и продолжил осуществлять действия, нарушающие конституцию и закон, в том числе мобилизовав армейские и полицейские силы, чтобы помешать Национальной ассамблее осуществить свои полномочия", говорится в решении суда.
"Мы настоящим выносим следующий приговор с единогласного согласия всех судей. [Мы] отстраняем от должности президента Юн Сок Ёля", - заявил исполняющий обязанности главного судьи Мун Хён Бе.
Поскольку Конституционный суд одобрил отставку Юн Сок Ёля, в течение двух месяцев придется провести новые президентские выборы. Если бы суд отменил импичмент, осуществленный парламентом, Юн Сок Ёль немедленно возобновил бы исполнение обязанностей президента.
В центре Сеула собрались тысячи сторонников и противников Юн Сок Ёля в ожидании решения Конституционного суда. Полиция была готова предотвратить потенциальное насилие.
Юн Сок Ёль вечером 3 декабря поразил страну и международное сообщество, объявив военное положение впервые с восьмидесятых годов и отправив солдат и вертолеты в парламент.
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