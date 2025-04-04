В обвинительном заключении говорится, что в конце 2023 года в кабинете врача больницы "Гайльэзерс" обвиняемая, движимая злостью, умышленно нанесла врачу не менее десяти ударов после того, как врач, выполняя свои профессиональные обязанности, сообщила ей о состоянии здоровья мужа. Обвиняемая нанесла врачу незначительные травмы.

В ноябре 2023 года Государственная полиция возбудила административный процесс по факту данного инцидента. Потерпевшей назначили экспертизу. После нападения она была госпитализирована.

Впоследствии врач потребовала 8000 евро в качестве компенсации за причиненный ущерб, а также чтобы дело о нападении было переквалифицировано из административного в уголовное.

Родственница пациента не согласилась с решением медицинского консилиума о смерти мозга пациента, сообщили тогда представители Восточной больницы. Пациент был доставлен в больницу после продолжительных реанимационных мероприятий. Ему продолжили оказывать медицинскую помощь и впоследствии провели все диагностические исследования и медицинские консультации, предусмотренные законодательством.