"Согласие" представило список на выборы в Рижскую думу. Обещают благосостояние и социальную поддержку

Партия, которая в свое время много лет находилась у власти в столице, обвиняет пришедшую ей на смену "коалицию перемен" в том, что Рига превратилась в "запущенный, депрессивный город, который уступает в развитии Таллинну и Вильнюсу".

"Согласие" готово вернуть власть в самоуправлении и сделать Ригу "нормальным городом".

Партия обещает ввести единовременное пособие при рождении ребенка в размере 10 000 евро, а также полностью оплачивать обеды в детских садах и школах до 12-го класса. Кроме того, "Согласие" намерено компенсировать пенсионерам и малоимущим 200 евро на медицинские услуги, в том числе стоматологические.

В список приоритетов партии входят ремонт улиц в районах, реновация многоквартирных домов, ремонт мостов и пересмотр организации дорожного движения. Партия не поддержит введение платы за въезд в центр города.

В команду "Согласия" входят как действующие, так и бывшие депутаты Рижской думы, учителя, директора школ, специалисты по управлению многоквартирными домами, врачи и т. д.

Лидером списка является бывший депутат Сейма Регина Лочмеле, за ней следуют депутат Рижской думы Константин Чекушин и прежний лидер партии "Согласие" Янис Урбанович, который покинул руководство партии после того, как она не прошла в Сейм.

В список вошли также действующие депутаты думы Анна Владова, Сандрис Бергманис и Андрей Каменецкий, Наталия Абола, недавно вышедшая из партии "Честь служить Риге", и бывший депутат Сейма Борис Цилевич.