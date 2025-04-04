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Видео В Зиепниеккалнсе горела машина

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Обновлено 4 апреля 2025, 18:09
Тушение машины в Зиепниеккалнсе
Тушение машины в Зиепниеккалнсе Фото: Кадр из видео

Очевидец прислал RUS TVNET видео, на котором видно, как пожарные тушат горящую машину. По словам очевидца, это происходило в Риге, в районе Зиепниеккалнс, на Виенибас гатве.

На ролике видно, что рядом находится пожарная машина, работают как минимум два спасателя.

В пресс-службе VUGD подтвердили, что на Виенибас гатве в пятницу, 5 апреля, горел легковой автомобиль.

Служба получила вызов на место происшествия в 13:37. Площадь возгорания составляла 5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 15:03.

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