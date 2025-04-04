Видео В Зиепниеккалнсе горела машина

На ролике видно, что рядом находится пожарная машина, работают как минимум два спасателя.

В пресс-службе VUGD подтвердили, что на Виенибас гатве в пятницу, 5 апреля, горел легковой автомобиль.

Служба получила вызов на место происшествия в 13:37. Площадь возгорания составляла 5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 15:03.