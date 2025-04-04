Видео ⟩ В Зиепниеккалнсе горела машина
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Очевидец прислал RUS TVNET видео, на котором видно, как пожарные тушат горящую машину. По словам очевидца, это происходило в Риге, в районе Зиепниеккалнс, на Виенибас гатве.
На ролике видно, что рядом находится пожарная машина, работают как минимум два спасателя.
В пресс-службе VUGD подтвердили, что на Виенибас гатве в пятницу, 5 апреля, горел легковой автомобиль.
Служба получила вызов на место происшествия в 13:37. Площадь возгорания составляла 5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 15:03.
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