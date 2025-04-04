Перевощиков: маловероятно, что заражение кишечной палочкой произошло вне учебных заведений

Инкубационный период заболевания довольно длительный - до десяти дней. Поэтому очень сложно вспомнить, что было съедено за десять дней до заболевания, особенно если это приходится выяснять у детей, говорит Перевощиков. В рамках расследования Центр профилактики и контроля заболеваний проводит опросы родителей.

Подобная вспышка в Латвии последний раз была в 2019 году в Сигулде - тогда заболело не так много людей, но течение болезни у заразившихся было тяжелым. Результаты эпидемиологического расследования тогда показали связь между инфекцией и конкретным блюдом и заведением.

Когда аналогичная вспышка кишечной палочки произошла в Германии в 2011 году, эпидемиологическое расследование заняло около шести месяцев. Эксперт не стал прогнозировать возможную продолжительность нынешнего эпидемиологического расследования, отметив, что сроки могут быть разными.

Эпидемиолог подчеркнул, что для предотвращения заражения необходимо тщательно мыть руки, а также свежие овощи и фрукты под проточной водой и правильно обрабатывать мясо.

Как сообщили агентству LETA в Детской клинической университетской больнице (BKUS) в пятницу, 4 апреля, в отделении интенсивной терапии лечатся уже пять детей с острой кишечной инфекцией E.coli. Днем ранее в отделении интенсивной терапии с острой кишечной инфекцией находились четверо детей.

Всего с момента вспышки и до четверга в BKUS было госпитализировано 28 детей с подтвержденной инфекцией E.coli, продуцирующей шина-токсин. 12 детей были выписаны к 3 апреля и теперь лечатся амбулаторно.

В четверг в Детской больнице с подтвержденной кишечной инфекцией E.coli в отделении интенсивной терапии и инфекционном отделении проходили лечение 16 детей.