Перевощиков: маловероятно, что заражение кишечной палочкой произошло вне учебных заведений

В настоящее время маловероятно, что заражение кишечной палочкой E. coli произошло вне учебных заведений, так как случаев заболевания среди тех, кто не посещал учебные заведения, не наблюдалось, заявил агентству LETA директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Он отметил, что причину заражения могут помочь установить результаты секвенирования, которые позволят сгруппировать случаи заражения.
Первоначальные результаты микробиологических исследований могут указывать на несколько вспышек инфекции E. coli, вызванных разными продуктами, но возможна и комбинированная вспышка, когда один продукт заражен разными патогенами.
Перевощиков также не исключает, что в одном продукте питания могут содержаться два возбудителя инфекции. Кроме того, два варианта кишечной палочки могли распространиться в одном и том же заведении.
Сейчас необходимо отделить спорадические случаи заражения и те, которые связаны с нынешней вспышкой, отметил эпидемиолог.
Он пояснил, что спорадические случаи - это те, которые регистрируются регулярно, в среднем четыре-пять раз в месяц. Спорадические случаи также учитываются в общей статистике. По словам Перевощикова, в настоящее время они затрудняют проведение эпидемиологического расследования.
В основном инфекция протекает у детей в легкой форме, но в некоторых случаях развивается тяжелое заболевание.
Эпидемиологическое расследование вспышки пока затруднено тем, что болеют в основном дети. В деле фигурируют несколько предприятий общественного питания, а дети не могут точно рассказать, что они ели.
Инкубационный период заболевания довольно длительный - до десяти дней. Поэтому очень сложно вспомнить, что было съедено за десять дней до заболевания, особенно если это приходится выяснять у детей, говорит Перевощиков. В рамках расследования Центр профилактики и контроля заболеваний проводит опросы родителей.
Подобная вспышка в Латвии последний раз была в 2019 году в Сигулде - тогда заболело не так много людей, но течение болезни у заразившихся было тяжелым. Результаты эпидемиологического расследования тогда показали связь между инфекцией и конкретным блюдом и заведением.
Когда аналогичная вспышка кишечной палочки произошла в Германии в 2011 году, эпидемиологическое расследование заняло около шести месяцев. Эксперт не стал прогнозировать возможную продолжительность нынешнего эпидемиологического расследования, отметив, что сроки могут быть разными.
Эпидемиолог подчеркнул, что для предотвращения заражения необходимо тщательно мыть руки, а также свежие овощи и фрукты под проточной водой и правильно обрабатывать мясо.
Как сообщили агентству LETA в Детской клинической университетской больнице (BKUS) в пятницу, 4 апреля, в отделении интенсивной терапии лечатся уже пять детей с острой кишечной инфекцией E.coli. Днем ранее в отделении интенсивной терапии с острой кишечной инфекцией находились четверо детей.
Всего с момента вспышки и до четверга в BKUS было госпитализировано 28 детей с подтвержденной инфекцией E.coli, продуцирующей шина-токсин. 12 детей были выписаны к 3 апреля и теперь лечатся амбулаторно.
В четверг в Детской больнице с подтвержденной кишечной инфекцией E.coli в отделении интенсивной терапии и инфекционном отделении проходили лечение 16 детей.
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