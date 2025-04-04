Латвийские хоккеисты празднуют победу в первом проверочном матче в Австрии

Мужская сборная Латвии по хоккею отпраздновала победу в первом проверочном матче против сборной Австрии в Вене в пятницу, 4 апреля.
Латвия выиграла в дополнительное время со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).
Голы за Латвию забили Наурис Сейейс, Кристап Скрастиньш и Мик Тумановс.
В субботу, 6 апреля, латвийские хоккеисты вновь встретятся с Австрией.
Всего команды встречались 26 раз, латвийские хоккеисты одержали 21 победу.
В продолжение подготовительного этапа сборная Латвии примет на Xiaomi Arena сборные Финляндии и Швейцарии, а в начале мая встретится в гостях с командой Норвегии.
Чемпионат мира 2025 года пройдет в мае в Стокгольме, где как раз будет играть сборная Латвии, и в датском городе Хернинг.
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