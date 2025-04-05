Сборная Латвии по хоккею во втором проверочном матче уверенно обыграла Австрию

Дублем в составе латвийской команды отметился Анри Равинскис. Кроме того, шайбы на свой счет записали Георг Головков и Рихард Букартс.

В начале второго периода после передач Рихарда Букартса и Науриса Сейейса быструю атаку точным броском завершил Георг Головцов, выведя сборную Латвии вперед.

Ближе к концу второго игрового отрезка преимущество латвийских хоккеистов удвоил Анри Равинскис, который получил шайбу перед воротами, объехал их и с неудобной руки отправил шайбу мимо голкипера.

В самом начале третьего периода Равинскис отметился еще одной заброшенной шайбой, а неполные семь минут спустя при игре в большинстве Рихард Букартс довел счет до 4:0.

Ворота сборной Латвии в этом матче защищал Марек Митенс.

Днем ранее в первом проверочной матче латвийские хоккеисты обыграли австрийцев в овертайме со счетом 3:2.

Год назад в рамках проверочных игр команды встречались в Риге, в обоих матчах сборная Латвии одержала победу по буллитам со счетом 3:2.

В ходе подготовительного этапа к чемпионату мира сборная Латвии в Xiaomi Arēna примет сборные Финляндии и Швейцарии, а в начале мае в гостях встретится с командой Норвегии.

Чемпионат мира 2025 года пройдет в мае в Стокгольме, где будет выступать и сборная Латвии, и в датском городе Хернинг.