39-летний Овечкин отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс".

Этот гол стал для Овечкина 895-м в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894), который держался с 29 марта 1999 года. Канадский хоккеист забросил свою 894-ю шайбу, выступая за "Нью-Йорк Рейнджерс", также в матче против "Нью-Йорк Айлендерс".

После заброшенной шайбы игру с "Айлендерс" прервали для чествования Овечкина. На лед вышли его жена и дети, а также мать Татьяна Овечкина и Уэйн Гретцки.

Овечкин поблагодарил команду, болельщиков, родных и близких, а также вратаря "Айлендерс" Илью Сорокина, который "позволил" ему забить.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

Отметим, Овечкин является основателем движения Putin Team и активно поддерживает российского диктатора Владимира Путина. После полномасштабного вторжения российских войск в Украину НХЛ никак не отреагировала на связь спортсмена с президентом России, хотя лигу критиковали за это.