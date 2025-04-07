Количество сбоев навигационных систем над Латвией в первом квартале выросло на 55%

В том числе в марте этого года зарегистрировано 52 случая помех глобальной спутниковой навигации, что вдвое меньше, чем в марте прошлого года, когда таких случаев было 103.

Всего в 2024 году было зафиксировано 820 инцидентов, в 2023 году - 342 случая, а в 2022 году - лишь 26.

Ранее в LGS отметили, что при сборе этих данных не выделяется информация по конкретным авиакомпаниям.

Также в компании сообщили, что помехи начались одновременно с началом полномасштабного вторжения России в Украину и, по всей видимости, связаны с этим событием.

В Агентстве гражданской авиации (CAA) ранее агентству LETA пояснили, что CAA рассматривает и анализирует сообщения о нарушениях сигнала глобальной системы позиционирования (GPS) в латвийском воздушном пространстве. Несмотря на то, что они влияют на нормальные процессы гражданской авиации, нарушение сигнала GPS не создает угрозы безопасности полетам воздушных судов.

CAA подчеркивает, что для обеспечения безопасности полетов используются несколько систем, поэтому сбои GPS не влияют на безопасность. Каждый случай GPS-помех регистрируется и централизованно анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

LGS является 100% государственным предприятием, которое обеспечивает пользователям воздушного пространства аэронавигационные услуги.

Целью деятельности CAA является реализация государственной политики и управления в сфере использования воздушного пространства Латвии и деятельности гражданской авиации путем осуществления надзора за безопасностью полетов воздушных судов гражданской авиации и безопасностью гражданской авиации, а также надзора за соответствием вызываемого воздушными судами загрязнения требованиям по охране окружающей среды.