В прошлом году в отчете прокуратуры было указано, что сотрудники VID привлечены к уголовной ответственности за мошенничество, присвоение средств и служебный подлог.

Получив задание, они запросили денежные средства на проведение оперативных мероприятий, однако растратили их, использовали нецелесообразно и присвоили, а также оформили документы о якобы отработанных сверхурочных часах, которые подлежат оплате.

Дополняя сказанное в отчете, в прокуратуре агентству LETA уточнили, что в общей сложности было незаконно получено около 1500 евро.

Дело в настоящее время находится в суде, однако ему присвоен гриф секретности, так как оно содержит государственную тайну. Поэтому более подробная информация предоставлена не будет.