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Мошенничество, присвоение средств и служебный подлог. Предъявлены обвинения двум должностным лицам VID (1)

Суд. Иллюстративное фото
Суд. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Прокуратура обвинила двух сотрудников Управления налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) в присвоении денежных средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В прошлом году в отчете прокуратуры было указано, что сотрудники VID привлечены к уголовной ответственности за мошенничество, присвоение средств и служебный подлог.

Получив задание, они запросили денежные средства на проведение оперативных мероприятий, однако растратили их, использовали нецелесообразно и присвоили, а также оформили документы о якобы отработанных сверхурочных часах, которые подлежат оплате.

Дополняя сказанное в отчете, в прокуратуре агентству LETA уточнили, что в общей сложности было незаконно получено около 1500 евро.

Дело в настоящее время находится в суде, однако ему присвоен гриф секретности, так как оно содержит государственную тайну. Поэтому более подробная информация предоставлена не будет.

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