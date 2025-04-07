К сборной Латвии присоединился Гудлевскис и еще два хоккеиста

21-летний Ходас в этом сезоне играл за команду "Айова Хартлендерс" в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). В 40 матчах регулярного сезона защитник забил три гола, сделал шесть результативных передач и набрал отрицательный коэффициент эффективности -

На протяжении года 18-летний Османис был одним из самых ярких игроков сборной Латвии на чемпионате U-20, где им сенсационно удалось обыграть канадских сверстников. В трех матчах этого турнира Османис заработал четыре очка (1+3).

В этом сезоне Османис играл в системе шведского клуба IF Björklöven. В чемпионате U-20 латвийский нападающий набрал 37 очков (12+25) в 31 игре, а на взрослом уровне во второй по величине шведской лиге на его счету 30 игр и семь очков (1+6).

32-летний Гудлевский второй сезон подряд представлял команду "Бремерхафен Фиштаун Пингвинс" и второй раз подряд был признан лучшим вратарем сезона в Высшей хоккейной лиге Германии (DEL).