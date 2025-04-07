К сборной Латвии присоединился Гудлевскис и еще два хоккеиста

В понедельник к сборной Латвии, готовящейся к чемпионату мира по хоккею, присоединились нападающий Бруно Османис, защитник Богдан Ходас и вратарь Кристерс Гудлевскис, сообщила Латвийская федерация хоккея (LHF), пишет LETA.
21-летний Ходас в этом сезоне играл за команду "Айова Хартлендерс" в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). В 40 матчах регулярного сезона защитник забил три гола, сделал шесть результативных передач и набрал отрицательный коэффициент эффективности -
На протяжении года 18-летний Османис был одним из самых ярких игроков сборной Латвии на чемпионате U-20, где им сенсационно удалось обыграть канадских сверстников. В трех матчах этого турнира Османис заработал четыре очка (1+3).
В этом сезоне Османис играл в системе шведского клуба IF Björklöven. В чемпионате U-20 латвийский нападающий набрал 37 очков (12+25) в 31 игре, а на взрослом уровне во второй по величине шведской лиге на его счету 30 игр и семь очков (1+6).
32-летний Гудлевский второй сезон подряд представлял команду "Бремерхафен Фиштаун Пингвинс" и второй раз подряд был признан лучшим вратарем сезона в Высшей хоккейной лиге Германии (DEL).
В регулярном сезоне DEL Гудлевски принял участие в 28 матчах, нанося в среднем 1,91 броска по воротам и отражая 93,0% бросков соперников. В шести матчах плей-офф латвийский вратарь пропускал в среднем 3,04 гола и отражал 88,1% бросков.
Тем временем Густавс Озолиньш, Рихардс Симанович, Никс Фененко и Бруно Бруверис этой весной покидают резерв кандидатов в сборную.
Как уже сообщалось, на прошлой неделе сборная Латвии провела свои первые проверочные матчи, дважды обыграв на выезде сборную Австрии.
Продолжая подготовку к чемпионату мира, сборная Латвии 9 и 10 апреля примет сборную Финляндии на Xiaomi Arena в Риге.
Между тем, 24 и 25 апреля команда под руководством главного тренера Харийса Витолиньша примет сборную Швейцарии.
Сборная Латвии завершит подготовительный этап выездными матчами против сборной Норвегии 2 и 3 мая.
Чемпионат мира начнется 9 мая. Латвия сыграет в Стокгольме против Канады, Финляндии, Швеции, Словакии, Австрии, Франции и Словении.
Список кандидатов в сборную Латвии:
вратари - Эрикс Витолс ("Ювяскюля JYP", Финляндия), Марек Митенс ("Спишска Нова Вес", Словакия), Густавс Давис Григалс ("Тренчин "Дукла", Словакия), Кристерс Гулевскис ("Бремерхафен "Фиштаун Пингвинс", Германия);
защитники - Микс Тумановс ("Ювескилс JYP", Финляндия), Кристапс Зиле ("Литвиновас "Верва", Чехия), Маркус Комулс ("Кладно "Ритири", Чехия), Сандис Смонс ("Ла Шо-де-Фон", Швейцария), Наурис Сейейс ("Киснахт "Львы", Швейцария), Арвилс Бергманис ("Политехнический институт Ренселье", NCAA), Артурс Анджанс (Hämeenlinna HPK, Финляндия), Ральфс Бергманис (Университет Миннесоты, NCAA), Робертс Мамчичс (Карловы Вары, Energie, Чехия), Богдан Ходас (Айова, Heartlanders, ECHL);
Нападающие - Каспарс Даугавиньш (неаффилированный), Харальдс Эгле (Липтовский Микулаш "МХК 32", Словакия), Рихард Букартс ("Витковице "Ридера", Чехия), Феликс Гаварс (Университет Св. Лаврентия, NCAA), Анри Равинскис ("Хямеэнлинна ХПК", Финляндия), Глеб Прохоренковс ("Ниагарский университет", NCAA), Райнер Руллерс ("Политехнический институт Ренселье", NCAA), Мартинс Лавиньш, Кристапс Скрастиньш (Университет Нью-Гемпшира, NCAA), Георг Головковс ("Фридек-Мистек", Чехия), Роджерс Букартс ("Киснахт "Лайонс", Швейцария), Клавс Вайнбергс (Колорадский колледж, NCAA), Раймондс Витолиньш (Университет Майами, NCAA), Томс Андерсонс ("Ла Шо-де-Фон", Швейцария), Бруно Османис ("Бьёркловен", Швеция).
Nacionālajai izlasei šodien pievienojās uzbrucējs Bruno Osmanis, aizsargs Bogdans Hodass un vārtsargs Kristers Gudļevskis. Tikmēr ar Latvijas valstsvienību no šodienas kopā vairāk netrenējas Gustavs Ozoliņš, Rihards Simanovičs, Niks Feņenko un Bruno Brūveris.— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) April 7, 2025
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