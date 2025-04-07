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В этом году порог для сдачи централизованных экзаменов в 9-х классах повышен не будет (1)

Экзамен. Иллюстративное фото
Экзамен. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Министерство образования и науки (МОН) за месяц до начала централизованных экзаменов для 9-х классов решило и в этом году не повышать минимальный порог сдачи экзаменов, сохранив его на уровне 10%, говорится в поправках к Положению о государственном стандарте основного образования и моделях программ основного образования, которые были представлены на повторное утверждение.

Ранее для сдачи централизованных экзаменов было достаточно результата в 5%, поэтому планировалось постепенно повышать минимальный порог сдачи экзаменов до 20% к 2024/2025 учебному году.

Однако при повышении порога до 10% значительно возросло число учеников, не сдавших экзамены, поэтому планы были изменены и в прошлом году государство на год отложило повышение минимального порога до 15%. Теперь планируется отложить повышение до 15% еще раз.

МОН и в этом году предлагает сохранить минимальный порог на уровне 10%, обосновывая это результатами прошлой экзаменационной сессии.

В министерстве опасаются, что повышение требований к минимальной оценке может привести к росту числа девятиклассников, не сдавших экзамены, и, соответственно, к увеличению числа лиц, оставшихся без основного образования.

В этом учебном году в 9-х классах повторно проходят обучение 696 учеников, которые в предыдущую экзаменационную сессию не сдали один из государственных экзаменов.

Согласно аннотации к проекту поправок, теперь МОН обещает повысить минимальный порог до 15% с 2025/2026 учебного года.

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