Маск лично просил Трампа не вводить новые импортные пошлины

Дональд Трамп 7 апреля отказался от приостановки действия пошлин, несмотря на обвал на фондовых рынках.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя ситуацию, отметила, что Трамп собирает вокруг себя людей с различными идеями, "но как только он принимает решение, все действуют сообща".

Маск надеется на нулевые тарифы с Европой

Ранее Илон Маск выразил надежду на то, что Европа и США придут к нулевым тарифам в торговле. "Я надеюсь, что, в конце концов, все согласятся с тем, что и Европа, и Соединенные Штаты должны в идеале перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой", - цитирует телеканал CNN выступление Маска по видеосвязи на съезде партии "Лига" во Флоренции, организованном вице-премьером Италии Маттео Сальвини.

2 апреля Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составил 10 процентов, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита США с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34, а для ЕС - 20 процентов.

7 апреля Трамп сообщил, что американская администрация введет дополнительные 50-процентные пошлины против Китая, если Пекин не откажется от ответных тарифов в размере 34 процентов на американские товары. "Если Китай не откажется от увеличения своих пошлин на 34 процента к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, то США введут дополнительные 50-процентные пошлины в отношении Китая", - написал он в соцсети Truth Social. Он предупредил, что такие пошлины вступят в силу уже 9 апреля. В ответ КНР заявила, что готова бороться до конца в танрифной войне с Трампом.