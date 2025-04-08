Маск лично просил Трампа не вводить новые импортные пошлины

Илон Маск раскритиковал чиновника Белого дома, сыгравшего ключевую роль в разработке тарифных планов. Он лично просил Трампа не вводить пошлины, но его усилия не увенчались успехом, сообщила WP.
Глава департамента эффективности правительства (DOGE) бизнесмен Илон Маск лично просил президента США Дональда Трампа пересмотреть тарифную политику и не вводить гигантские импортные пошлины, сообщает Washington Post. "В минувшие выходные, когда Илон Маск обрушил шквал постов в соцсетях с критикой одного из ведущих советников Белого дома за агрессивный тарифный план президента, Маск лично обратился к Трампу", - сообщила в понедельник, 7 апреля, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Два собеседника издания подтвердили, что Маск обращался к Трампу напрямую, но безуспешно. По словам источников WP, лидеры бизнеса и технологий, поддержавшие кандидатуру Трампа на недавних выборах, были ошеломлены решением президента ввести столь высокие пошлины и разочарованы тем, что не смогли оказать большего влияния на политику.
Маск раскритиковал разработчика тарифных планов
Маск 5 апреля раскритиковал чиновника, сыгравшего ключевую роль в разработке тарифных планов, - торгового советника Белого дома Питера Наварро. "Докторская степень по экономике в Гарварде - это плохо, а не хорошо", - написал бизнесмен в принадлежащей ему соцсети X.
Дональд Трамп 7 апреля отказался от приостановки действия пошлин, несмотря на обвал на фондовых рынках.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя ситуацию, отметила, что Трамп собирает вокруг себя людей с различными идеями, "но как только он принимает решение, все действуют сообща".
Маск надеется на нулевые тарифы с Европой
Ранее Илон Маск выразил надежду на то, что Европа и США придут к нулевым тарифам в торговле. "Я надеюсь, что, в конце концов, все согласятся с тем, что и Европа, и Соединенные Штаты должны в идеале перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой", - цитирует телеканал CNN выступление Маска по видеосвязи на съезде партии "Лига" во Флоренции, организованном вице-премьером Италии Маттео Сальвини.
2 апреля Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнеров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составил 10 процентов, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита США с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34, а для ЕС - 20 процентов.
7 апреля Трамп сообщил, что американская администрация введет дополнительные 50-процентные пошлины против Китая, если Пекин не откажется от ответных тарифов в размере 34 процентов на американские товары. "Если Китай не откажется от увеличения своих пошлин на 34 процента к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, то США введут дополнительные 50-процентные пошлины в отношении Китая", - написал он в соцсети Truth Social. Он предупредил, что такие пошлины вступят в силу уже 9 апреля. В ответ КНР заявила, что готова бороться до конца в танрифной войне с Трампом.
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