Экономисты предрекают: цены на продукты продолжат расти

Цены на продукты питания и услуги в Латвии продолжат расти, а инфляция сохранится на уровне около 3% - таков прогноз ведущих банковских экономистов по итогам анализа мартовской инфляции.
Экономист Банка Латвии Иева Опмане указала, что в марте снизились цены на энергоресурсы, но стремительный рост сохранялся в категории продуктов и услуг.
Теплая и солнечная погода способствовала большему использованию возобновляемых источников энергии, что, в свою очередь, привело к снижению цен на электроэнергию. Однако в течение всего месяца низкие цены на электричество удержать не удалось: в конце марта, из-за внепланового отключения соединения между Швецией и Литвой, произошел кратковременный скачок цен. "Каждый может вынести из этого свой вывод: кто-то вспомнит высокую биржевую цену в конкретный день, а кто-то снова оценит устойчивость нашего национального энергорынка, способного справляться с разного рода потрясениями", - прокомментировала Опмане.
На мировых рынках март начался с понижения цен на нефть и газ. К концу месяца цена на нефть вернулась к средним значениям конца прошлого года - немного выше 70 долларов за баррель. Однако все эти плавные колебания были резко нарушены заявлениями президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на импорт. В результате в глобальных, в том числе и энергетических, сегментах наблюдается заметное падение цен: на момент публикации нефть торгуется около 65 долларов за баррель.
По словам Опмане, в условиях, когда страны стремятся защитить интересы своих производителей, окончание торговых войн не предвидится. А потому делать долгосрочные прогнозы по ценам на ресурсы преждевременно. В краткосрочной перспективе влияние этих процессов на Латвию - инфляционно-сдерживающее. Однако в долгосрочной перспективе это означает рост издержек из-за ответных пошлин.
Цены на продукты и услуги в Латвии продолжают расти достаточно уверенно. "Хотя продуктовая статистика слегка "прыгает" вслед за волнами скидок в магазинах, потребители ощущают, что уровень цен на еду существенно вырос за последние годы и продолжает ползти вверх", - сказала Опмане. Она добавила, что разворот возможен благодаря новому урожаю и снижению цен на энергоресурсы, но пока рост цен устойчив из-за повышения стоимости сырья и труда.
Цены на услуги также поднимаются. Это связано как с отложенной передачей издержек, так и с сохраняющимся ростом заработных плат - одним из главных факторов, формирующих цену на услуги. В ближайшие годы именно эта категория будет оставаться одной из самых инфляционно активных.
Экономист Swedbank Оскар Ник Малниекс отметил, что рост цен оказался куда устойчивее, чем ожидалось. "Если в феврале главным драйвером инфляции были цены на энергию, то в марте основными "виновниками" стали продукты и услуги", - пояснил он. Особенно заметно подорожали свежие овощи и шоколад. Продовольственная годовая инфляция выросла с 0% в марте прошлого года до 6% в этом. Цены на услуги остаются стабильными, но упорно движутся вверх: рост почти идентичен показателю марта прошлого года. Особенно заметно подорожали услуги в сфере досуга и культуры.
Но есть и позитив. На рынках энергии продолжается снижение цен. Биржевая цена на электричество в марте упала почти на 40% по сравнению с февралем, снизились и цены на газ. Стоимость нефти Brent в марте была немного выше среднего, но в апреле цена упала до минимума с 2021 года после заявления ОПЕК+ об увеличении добычи и опасений по поводу тарифной политики США. "Скорее всего, в апреле цены на топливо в Латвии станут для потребителя более комфортными, что поможет сдержать инфляцию в целом", - считает Малниекс.
Он добавил, что в еврозоне инфляция приблизилась к целевому уровню в 2%, установленному ЕЦБ. Согласно мартовскому прогнозу ЕЦБ, ожидается незначительное повышение инфляции во второй половине года и стабилизация на уровне около 2% только в следующем году. Но падение цен на энергию, вероятно, приведет к более быстрому снижению инфляции, чем предполагалось.
Главный фактор неопределенности, по мнению Малниекса, - торговая политика США, особенно в контексте возвращения Трампа и его непредсказуемых действий. Повышение американских пошлин может ускорить инфляцию в США, а в Европе все будет зависеть от ответной реакции ЕС и других стран. Например, если ЕС введет пошлины на американские товары, цены в Европе вырастут. Но если Китай, столкнувшись с барьерами на американском рынке, переориентирует экспорт на Европу по демпинговым ценам - инфляция, наоборот, снизится.
"Основной сценарий на сегодня: торговые войны замедлят рост экономики Европы и будут скорее снижать инфляцию, чем повышать", - резюмировал Малниекс.
Экономист SEB банка Дайнис Гаспуйтис подтвердил: основной вклад в рост цен за март дали продукты, одежда и обувь, тогда как цены на топливо и электричество снизились. Годовая инфляция замедлилась до 3,3%, половину из которой составил рост цен на еду.
Гаспуйтис отметил: "Темпы начала года указывают на то, что инфляция в 2025-м останется в районе 3%. Основной вызов для потребителей - это рост цен на продукты. Цены на услуги тоже продолжат расти вслед за зарплатами, но краткосрочно могут снижаться цены на газ и топливо".
Неопределенность по поводу будущей инфляции определяется развитием торговых конфликтов. Чем мягче эскалация - тем меньше эффект на цены, и наоборот.
Экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш считает, что март показал снижение годовой инфляции, а февраль, с уровнем 3,7%, вероятно, останется пиковым значением 2025 года. Но, подчеркнул он, среднегодовая инфляция ниже 3% будет большим успехом, так как цены на услуги устойчиво растут на 5–6% с прошлого марта.
Он добавил: "Сегодня все макропрогнозы скорее тяготеют к жанру публицистики. Трудно предсказать поведение глобальной экономики в условиях неопределенной внешнеторговой политики США".
По его словам, тарифные войны будут одновременно и снижать, и повышать инфляцию. Например, разрушение цепочек поставок увеличивает цены, но сокращение мировой торговли и падение цен на сырье - наоборот, давят на инфляцию. Влияние на Европу в целом может оказаться дезинфляционным.
Цены на медь - индикатор направления мировой экономики - упали на 20% по сравнению с пиковыми уровнями года. А нефть Brent подешевела до 64 долларов за баррель - минимум с 2021 года. Цены на газ в ЕС также значительно снизились: индекс TTF упал до 36 евро с февральского пика в 58. Индекс S&P GSCI (сырьевые товары) достиг самого низкого уровня с конца 2021 года.
Страутиньш отметил, что все это влияет и на процентные ставки. Снижение ставок от ЕЦБ уже практически воспринимается рынком как решенное: в апреле - почти наверняка, в июне - весьма вероятно. "Даже если товары дорожают, кредиты становятся доступнее. Euribor может опуститься ниже 1,7% к концу года", - прогнозирует он.
По его данным, в Латвии главную роль в мартовском росте цен вновь сыграли продукты - +6,4% по году. Особенно подорожали товары, зависящие от мировых бирж: кофе, какао, масло (на 31% дороже), а также молочные продукты (на 10%). Схожая динамика - у мяса птицы. Акцизы сделали дороже алкоголь и табак. Ни в одной из основных товарных групп больше нет дефляции, какая в прошлом году наблюдалась, например, в сфере жилищных расходов.
Анализ месячной инфляции показывает: основное влияние - продукты, затем одежда и обувь (после окончания сезона распродаж). "По сравнению с февралем, март не принес драматических изменений: инфляция близка к сезонной норме, ни одна группа не "выбивается" резко вверх", - резюмирует он.
Суммарный рост цен с 2015 года составил 50%, но средняя зарплата за это же время выросла в 2,2 раза - с 818 до примерно 1800 евро в 2025 году.
Согласно данным Центрального статистического управления, в марте 2025 года потребительские цены выросли на 0,9% по сравнению с февралем и на 3,3% в годовом выражении (в феврале - 3,7%). Средний уровень цен за 12 месяцев вырос на 1,9%.
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