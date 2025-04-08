Экономисты предрекают: цены на продукты продолжат расти

Цены на медь - индикатор направления мировой экономики - упали на 20% по сравнению с пиковыми уровнями года. А нефть Brent подешевела до 64 долларов за баррель - минимум с 2021 года. Цены на газ в ЕС также значительно снизились: индекс TTF упал до 36 евро с февральского пика в 58. Индекс S&P GSCI (сырьевые товары) достиг самого низкого уровня с конца 2021 года.

Страутиньш отметил, что все это влияет и на процентные ставки. Снижение ставок от ЕЦБ уже практически воспринимается рынком как решенное: в апреле - почти наверняка, в июне - весьма вероятно. "Даже если товары дорожают, кредиты становятся доступнее. Euribor может опуститься ниже 1,7% к концу года", - прогнозирует он.

По его данным, в Латвии главную роль в мартовском росте цен вновь сыграли продукты - +6,4% по году. Особенно подорожали товары, зависящие от мировых бирж: кофе, какао, масло (на 31% дороже), а также молочные продукты (на 10%). Схожая динамика - у мяса птицы. Акцизы сделали дороже алкоголь и табак. Ни в одной из основных товарных групп больше нет дефляции, какая в прошлом году наблюдалась, например, в сфере жилищных расходов.

Анализ месячной инфляции показывает: основное влияние - продукты, затем одежда и обувь (после окончания сезона распродаж). "По сравнению с февралем, март не принес драматических изменений: инфляция близка к сезонной норме, ни одна группа не "выбивается" резко вверх", - резюмирует он.

Суммарный рост цен с 2015 года составил 50%, но средняя зарплата за это же время выросла в 2,2 раза - с 818 до примерно 1800 евро в 2025 году.

Согласно данным Центрального статистического управления, в марте 2025 года потребительские цены выросли на 0,9% по сравнению с февралем и на 3,3% в годовом выражении (в феврале - 3,7%). Средний уровень цен за 12 месяцев вырос на 1,9%.