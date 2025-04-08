Грядущий концерт Орбакайте вызвал возмущение в литовском обществе

"В нынешней геополитически напряженной обстановке от них просят учитывать связь исполнителя с Россией, его взгляды на войну, участие или поддержку действий, нарушающих права человека, создающих угрозу общественному порядку, а также возможность провокаций и других рисков", - говорится в заявлении.

Минкульт Литвы также подчеркивает, что вся ответственность за возможные негативные последствия и угрозы, связанные с проведением такого мероприятия, лежит на организаторах.

По информации, доступной в открытых источниках, Кристина Орбакайте выступала в оккупированном Крыму в октябре 2022 года - через полгода после начала полномасштабного вторжения России в Украину. А в марте 2024 года певица выделила 50 бесплатных билетов на свой концерт в Санкт-Петербурге для российских военнослужащих.

Эти факты вызвали волну негодования в социальных сетях в Литве в связи с предстоящим концертом Орбакайте в Вильнюсе.

Кристина Орбакайте родилась в 1971 году в семье литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса и российской эстрадной звезды Аллы Пугачевой. В феврале 2002 года Орбакайте, как внучке граждан Литвы, по ее личной просьбе было предоставлено литовское гражданство.