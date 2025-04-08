Грядущий концерт Орбакайте вызвал возмущение в литовском обществе

В связи с общественным возмущением, вызванным предстоящим концертом российской поп-звезды Кристины Орбакайте в Вильнюсе, Министерство культуры Литвы заявило, что не обладает полномочиями запрещать ей выступать. Однако ведомство призвало организаторов мероприятия внимательно оценить возможные риски, сообщает литовское новостное агентство ELTA.
Концерт Орбакайте намечен на 31 мая и должен пройти в вильнюсской арене Pramogu arena. Организатор - компания GNB Management. Следующим вечером, 1 июня, выступление запланировано в концертном зале Дзинтари в Юрмале (Латвия), организатором которого выступает SIA Ultra Events.
"Следует отметить, - говорится в заявлении Министерства культуры Литвы, - что несмотря на неоднозначную общественную оценку личности артистки и ее позиции, а также на то, что с точки зрения ценностей концерты исполнителей, поддерживающих агрессора, являются неприемлемыми, Министерство культуры не обладает полномочиями запрещать, оценивать или расследовать действия частных организаторов и участников их мероприятий. Эти полномочия переданы другим учреждениям".
Тем не менее, подчеркивает ведомство, "осознавая чувствительность ситуации и стремясь к тому, чтобы организаторы частных мероприятий, приглашая исполнителей в Литву, объективно и осознанно оценивали возможные негативные последствия как для себя, так и для общества", министерство обратило внимание организаторов на все связанные с этим риски.
Организаторам концерта предложено самостоятельно оценить связи исполнителя с государством-агрессором Россией, ее публичную позицию по поводу войны в Украине, а также другие потенциальные угрозы.
"В нынешней геополитически напряженной обстановке от них просят учитывать связь исполнителя с Россией, его взгляды на войну, участие или поддержку действий, нарушающих права человека, создающих угрозу общественному порядку, а также возможность провокаций и других рисков", - говорится в заявлении.
Минкульт Литвы также подчеркивает, что вся ответственность за возможные негативные последствия и угрозы, связанные с проведением такого мероприятия, лежит на организаторах.
По информации, доступной в открытых источниках, Кристина Орбакайте выступала в оккупированном Крыму в октябре 2022 года - через полгода после начала полномасштабного вторжения России в Украину. А в марте 2024 года певица выделила 50 бесплатных билетов на свой концерт в Санкт-Петербурге для российских военнослужащих.
Эти факты вызвали волну негодования в социальных сетях в Литве в связи с предстоящим концертом Орбакайте в Вильнюсе.
Кристина Орбакайте родилась в 1971 году в семье литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса и российской эстрадной звезды Аллы Пугачевой. В феврале 2002 года Орбакайте, как внучке граждан Литвы, по ее личной просьбе было предоставлено литовское гражданство.
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