В этом году лидером списка стал не Лембергс, а нынешний председатель Вентспилсской думы Янис Витолиньш. За ним в списке идут два вице-мэра - Гунтис Блумбергс и Айго Гутманис.

От партии "За Латвию и Вентспилс" также баллотируются действующие депутаты Дидзис Ошениекс, Кристине Лемберга и Андрис Григалис. В списке - хирург Гиртс Штекерхофс, член нескольких муниципальных комиссий Дайнис Кула, директор Вентспилсского техникума Кристине Вагнере-Давыдова и член правления баскетбольного клуба "Вентспилс" Ральф Плейниц.

На место в думе также претендуют директор Вентспилсской музыкальной средней школы Екаб Мацпанc, старший муниципальный специалист по планированию территорий Рудольф Пункстиньш, член правления SIA Dzintara jūra Арвис Сандерс, член правления Вентспилсского марафонского клуба Андрис Валертс и директор Вентспилсского хоккейного союза Ричард Озолс.

На данный момент ЦИК зарегистрировала восемь списков на выборы в Вентспилсе. Как отметили в ЦИК в комментарии агентству LETA, информация все еще обрабатывается, и количество поданных списков может увеличиться.

На мандаты в Вентспилсской думе будут претендовать также представители партий "Согласие", "Стабильности!", совместный список "Движения "За!" и "Нового Единства", Национального объединения, партии "Латвия на первом месте". Совместный список подали также "Объединенный список" и Новая консервативная партия. Кроме того, объединились представители "Суверенной власти" и "Объединения младолатышей".

В городскую думу предстоит избрать 13 депутатов. Поскольку во всех списках значатся 93 кандидата, на один мандат приходится 7,15 претендента.

Ранее сообщалось, что на предстоящие выборы в органы местного самоуправления по всей Латвии подано не менее 340 списков.

Всего в этом году по всей стране необходимо избрать 731 депутата. К настоящему моменту зарегистрированы 5975 кандидатов - это означает, что на одно место в среднем претендует 8,1 человека.