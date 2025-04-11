Стереотипы об эскорте и наркотиках: что скрывает глянцевый мир?

"Для меня конкурсы красоты - это как профессиональный спорт", - рассказывает в передаче TVNET+ "В чем фишка?" 29-летняя модель, коуч и креативный супервайзер Анастасия Алексеевская.
Анастасия Алексеевская объясняет, что работа модели заключается в том, чтобы продать продукт: "То есть профессиональная модель - это, наверное, когда она стоит зимой в снегу в купальнике, на каблуках, а ты смотришь на этот купальник и думаешь: "Обалдеть, это так круто выглядит!".
Видео: Анастасия Алексеевская в передаче "В чем фишка?" (тизер)
На самом деле модели может быть некомфортно, но она не должна показывать свои истинные эмоции. Это Настя считает самым сложным в своей профессии.