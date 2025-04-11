Стереотипы об эскорте и наркотиках: что скрывает глянцевый мир?

Анастасия Алексеевская объясняет, что работа модели заключается в том, чтобы продать продукт: "То есть профессиональная модель - это, наверное, когда она стоит зимой в снегу в купальнике, на каблуках, а ты смотришь на этот купальник и думаешь: "Обалдеть, это так круто выглядит!".



Видео: Анастасия Алексеевская в передаче "В чем фишка?" (тизер)