В Риге сборная Латвии проведет первую проверочную игру против Финляндии

Матч на Xiaomi Arena начнется в 19:30, прямая трансляция будет на канале TV6.

В 12:15 состоится пресс-конференция с участием главного тренера национальной сборной Харийса Витолиньша и генерального менеджера Рудольфа Калвитиса.

Две команды снова встретятся в четверг на Xiaomi Arena.

На прошлой неделе латвийские хоккеисты провели свои первые две контрольные игры, обыграв в Вене сборную Австрии со счетом 3:2 (ОТ) и 4:1. Для финнов это будут первые контрольные матчи.

В состав сборной Финляндии входят 12 хоккеистов из чемпионата Финляндии, девять из клубов Шведской хоккейной лиги (SHL) и трое из клубов Швейцарской высшей лиги (NLA), а также Ханнес Бьёрнинен, забивший победный гол за финскую команду в финале Олимпийских игр 2022 года.

В рамках подготовительного этапа сборная Латвии также примет сборную Швейцарии на Xiaomi Arena, а в начале мая встретится на выезде с норвежской командой.

Чемпионат мира 2025 года пройдет в мае в Стокгольме, где будет выступать сборная Латвии, и в датском городе Хернинг.