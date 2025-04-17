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Липину интересно Кто самый образованный, а кто - самый молодой? Числа и лица рижских выборов

Главные лица выборов в Рижскую думу
Главные лица выборов в Рижскую думу Фото: TVNET GRUPA

Ставки сделаны, ставок больше нет. 8 апреля был последний день подачи списков для участия в муниципальных выборах 2025 года. Больше всего желающих, разумеется, попасть в столичную думу - 16 списков, 743 кандидата. На одно депутатское место претендуют 12,4 человека! Давайте же рассмотрим самые яркие лица грядущих выборов в Рижскую думу.

Сколько же в списках на выборы в Рижскую думу людей, живущих в столице?

Больше всего рижан у "Суверенной власти" (92%), "Прогрессивных" (90,4%) и "Для развития Латвии" (90,4%).

А меньше всего - у "Объединенного списка" (68,2%), ЧСР/СЗК (71,4%), "Нового Единства" (72,9%), "Латвии на первом месте" (74,5%).

Фото статьи
Фото: Rus TVNET

При этом большинство из "нерижан" живут недалеко: в Марупе, Юрмале, Саласпилсе. Но насколько такие кандидаты могут разбираться в ежедневных проблемах столичных жителей?

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